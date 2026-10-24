Intensas lluvias acompañadas por continuas descargas eléctricas sorprendieron a los habitantes de gran parte del departamento del Atlántico desde las primeras horas de este sábado, alterando la rutina en múltiples municipios.

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Esta situación fue tan fuerte que incluso provocó escenas impactantes como las de inundaciones que llevaron a arrastrar carros, como quedó en evidencia en un video replicado por la emisora La FM desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

El Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido previamente este fenómeno atmosférico a lo largo de la semana anterior, señalando que la región Caribe transita su segunda temporada de mayores precipitaciones.

Frente a este panorama, José David Garavito, meteorólogo de turno del Ideam, puntualizó, replicado por el diario El Heraldo de Barranquilla, que estos episodios climáticos resultan habituales para la época, generando aguaceros intermitentes o torrenciales junto a tormentas eléctricas sectorizadas en varias zonas.

El experto añadió que el temporal de este sábado no impacta únicamente al territorio atlanticense, sino que cubre sectores amplios de Bolívar, Sucre y Córdoba, motivando la emisión de una alerta por precipitaciones.

El especialista meteorológico subrayó la urgencia de mantener precauciones: “Se alerta a la comunidad que este comportamiento de la precipitación, con lluvias intensas, es probable que se presente durante el día de hoy e incluso persista durante los próximos días, el fin de semana e inicios de la próxima semana”.

Ante el pronóstico adverso, la Alcaldía de Barranquilla y el Cuerpo de Bomberos exhortaron a la población a implementar medidas estrictas de autocuidado para minimizar cualquier situación de peligro durante las jornadas lluviosas.

Los organismos de socorro indicaron no detenerse ni parquear vehículos bajo árboles frondosos por periodos extensos, evitando transitar con automotores sobre canales o vías que concentren peligrosos estancamientos de agua en la urbe.

Cuando se presenten acumulaciones hídricas sobre la calzada, la recomendación técnica plantea estacionar el vehículo en un sitio completamente seguro mientras disminuye la fuerza del torrente y mejora el flujo del tráfico vehicular.

De igual forma, las directrices oficiales señalan la importancia de asegurar firmemente las láminas de los techos y retirar escombros o materiales sueltos en obras de construcción para prevenir desprendimientos peligrosos por vientos.

Al manejar bajo el aguacero, los conductores deben conservar encendidas las luces de parqueo para optimizar la visibilidad y jamás intentar atravesar corrientes o arroyos que puedan arrastrar las estructuras vehiculares hacia zonas profundas.

¿Qué hacer ante una lluvia con inundaciones en Colombia?

Las intensas temporadas invernales generan constantes emergencias por desbordamientos de ríos y anegaciones urbanas que amenazan la integridad de miles de familias en diversas regiones de Colombia.

Frente a este riesgo recurrente, la prevención comunitaria exige limpiar permanentemente las canaletas, sumideros y desagües de las viviendas para evitar taponamientos causados por basuras acumuladas durante los aguaceros.

Asimismo, los hogares situados en laderas o riberas deben preparar un morral de emergencia con agua potable, comida enlatada, botiquín médico, linterna y copias impermeabilizadas de documentos personales.

Cuando las precipitaciones alcancen niveles torrenciales y el agua penetre en los inmuebles, los ocupantes deben cortar de inmediato los suministros generales de energía eléctrica, gas natural y agua corriente.

Esta interrupción inmediata de servicios domiciliarios impide accidentes graves por electrocución o detonaciones accidentales derivadas del colapso de las redes energéticas dentro de las estructuras afectadas.

Bajo ninguna circunstancia las personas deben cruzar a pie ni en vehículos las corrientes de agua formadas en vías urbanas, calles empinadas, canales pluviales o vados rurales inundados.

Una corriente con apenas treinta centímetros de profundidad arrastra con facilidad un automotor liviano, provocando atrapamientos mortales y bloqueos en las rutas designadas para las brigadas de rescate.

Las familias deben evacuar de manera organizada hacia zonas previamente identificadas como terrenos elevados, alejándose de postes, transformadores de energía y árboles saturados por la humedad del suelo.

Tras superar la emergencia, los ciudadanos deben regresar a sus hogares únicamente cuando los socorristas evalúen la estabilidad estructural del inmueble y descarten fallas geológicas o grietas amenazantes.

Igualmente, los habitantes deben abstenerse de consumir alimentos o beber agua expuesta al lodo contaminado, hirviendo el líquido suministrado hasta que las empresas restablezcan la potabilidad del servicio público.

La ciudadanía debe canalizar sus solicitudes de auxilio prioritario comunicándose de inmediato a las líneas telefónicas oficiales de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y el cuadrante policial correspondiente.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.