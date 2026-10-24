En medio de cuestionamientos contra el gobierno anterior, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social confirmó el inicio de un nuevo ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor para el próximo miércoles 28 de octubre de 2026.

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La entidad gubernamental destinará una inversión total de 669.581 millones de pesos para beneficiar de forma directa a 2’850.685 adultos mayores en situación de vulnerabilidad en todo el país.

Para este ciclo de pagos, los participantes inscritos recibirán transferencias monetarias de hasta 230.000 pesos colombianos, dependiendo de las condiciones socioeconómicas y la edad registrada en el sistema.

En el Distrito Capital de Bogotá, los adultos mayores que no acceden al monto diferenciado recibirán 150.000 pesos gracias a los convenios de cofinanciación suscritos con la administración local.

Para llevar a cabo el cobro del subsidio de Colombia Mayor, los beneficiarios deben acudir personalmente a los puntos autorizados de los operadores postales oficiales SuperGiros y SuRed con su cédula de ciudadanía original.

El personal encargado verificará la identidad del ciudadano en taquilla, registrará la huella biométrica y entregará el dinero en efectivo junto con la tirilla de pago correspondiente.

Los adultos mayores deben exigir su comprobante físico antes de retirarse del punto de atención y verificar que el valor entregado coincida exactamente con la cifra estipulada.

Asimismo, la entidad recordó que las personas con movilidad reducida o problemas de salud severos pueden autorizar a un familiar mediante poder debidamente legalizado ante una notaría pública.

Respecto a este nuevo desembolso, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, entregó un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad de los recursos ante las inquietudes ciudadanas.

La funcionaria pública declaró con firmeza: “Quiero reiterarles a todos los beneficiarios de Colombia Mayor nuestro compromiso con la garantía de estos recursos fundamentales”.

Suárez Pérez puntualizó además que el equipo gubernamental trabaja sin descanso para “responderles con hechos, asegurar la financiación del programa y mantenerlos informados sobre cada avance” institucional.

La directora enfatizó que la administración central encontró serias dificultades presupuestales, pero ratificó el respaldo absoluto del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hacia este sector.

En sus intervenciones públicas, la titular de la entidad remarcó que el Gobierno nacional no abandonará a los adultos mayores bajo ninguna circunstancia durante el presente mandato.

La funcionaria advirtió a todos los ciudadanos que los trámites ante Prosperidad Social son completamente gratuitos y no requieren la intervención de terceros ni cobradores ajenos.

Para evitar caer en engaños o fraudes financieros, recomendó consultar el estado de vinculación ingresando exclusivamente al portal web oficial www.prosperidadsocial.gov.co antes de trasladarse.

La entidad tiene habilitada la línea telefónica (+57) 601 3791088 para celulares, el código de mensajería gratuita 85594 y el conmutador nacional gratuito 01-8000-95-1100.

Igualmente, los beneficiarios pueden consultar las novedades a través de los canales institucionales de mensajería digital y en los despachos de las gerencias regionales habilitadas.

Las personas interesadas en conocer el cronograma específico por municipio deben acercarse a las alcaldías locales o revisar las plataformas digitales oficiales de las administraciones distritales.

Los coordinadores del programa recomendaron planificar los desplazamientos en horarios diurnos para evitar filas extensas y acudir acompañados por personas de confianza en zonas urbanas y rurales.

El Gobierno nacional reiteró que mantendrá los esquemas de transferencias monetarias para apoyar a los hogares colombianos más necesitados que carecen de una pensión formal.

Las jornadas de pago continuarán desarrollándose bajo estrictos controles de seguridad para proteger a los pensionados y evitar aglomeraciones en los locales de desembolso autorizados.

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