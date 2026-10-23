Del 26 al 31 de octubre está previsto el próximo ciclo de pagos de Colombia Mayor, que beneficiará a más de 2,8 millones de adultos mayores en el país. La nueva entrega corresponde al octavo ciclo de transferencias de 2026 y contará con una inversión de 669.581 millones de pesos.

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Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, confirmó que los giros iniciarán el próximo miércoles 28 de octubre. Por tanto, los beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales y consultar desde esta fecha el estado del giro.

El anuncio llega en medio de las preocupaciones por la financiación de los programas sociales. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló de un déficit cercano a los 2 billones de pesos en Colombia Mayor, programa dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

“Sabemos lo importante que son para miles de hogares y desde nuestra llegada a la entidad hemos adelantado todas las gestiones necesarias para continuar con las entregas”, afirmó Suárez Pérez, según la declaración citada por Caracol Radio.

¿Cuánto paga Colombia Mayor en octubre de 2026?

Los montos informados para el programa son los siguientes:

Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65: 230.000 pesos.

Resto de beneficiarios: 80.000 pesos.

Cabe recordar que los pagos se han gestionado mediante los operadores SuperGiros y SuRed, cuya red cuenta con más de 31.000 puntos de atención en el país.

Otra alternativa consiste en registrar una cuenta bancaria o billetera digital por medio del Gestor de Información Financiera (GIF), para recibir la transferencia mediante el producto financiero habilitado.

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