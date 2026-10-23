Por: VALORA ANALITIK

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Un mensaje que parece venir del banco, una notificación sobre un paquete que nunca pidió o una alerta que amenaza con bloquear su cuenta. Cada vez es más común recibir este tipo de comunicaciones en el celular y, ante la duda, muchos colombianos no saben si abrir el enlace, responder o ignorarlo. El problema es que un solo clic puede llevarlos a una página falsa diseñada para robar sus datos o facilitar una estafa.

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La preocupación no es menor. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió que en Colombia se reclaman más de $252 millones diarios por fraudes asociados a llamadas y mensajes de texto. La entidad también encontró que el valor de las reclamaciones pasó de $30.622 millones a $92.235 millones entre 2022 y 2024, es decir, se triplicó en ese periodo.

Una de las dificultades para los usuarios es que los delincuentes ya no dependen únicamente de enviar mensajes desde números desconocidos. Algunas modalidades permiten suplantar a bancos y comercios, falsificar el remitente e incluso hacer que un mensaje fraudulento aparezca dentro de una conversación que parece legítima.

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Por eso, antes de abrir un enlace, entregar una clave o compartir un código de verificación, es importante identificar las señales de alerta. Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue para Infobip Latam, advierte que la prevención debe proteger tanto a las personas como a las empresas que utilizan los mensajes de texto para comunicarse con sus clientes.

“La lucha constante del sector de la comunicación es la de reforzar la seguridad para que el bolsillo de los usuarios no se vea golpeado”, afirmó Rodríguez. La vocera también alertó sobre los efectos que estos delitos pueden tener en la estabilidad financiera y la reputación de las empresas, especialmente porque los canales digitales concentran buena parte de la interacción entre marcas y consumidores.

Las seis modalidades de fraude por mensajes de texto que debe reconocer

Infobip identifica seis modalidades que pueden afectar a los usuarios y a las empresas. No todas operan de la misma forma: algunas buscan directamente robar información personal y financiera, mientras que otras manipulan los sistemas de mensajería para generar costos, impedir la entrega de notificaciones o deteriorar la confianza en los remitentes.

Smishing: el mensaje que busca robar sus claves

Esta modalidad consiste en suplantar a una entidad, como un banco o un comercio, mediante un mensaje de texto que incluye un enlace malicioso. El contenido puede advertir sobre un supuesto bloqueo de la cuenta, una transacción sospechosa o un pago pendiente y presionar al usuario para que actúe rápidamente.

Al entrar al enlace, la persona puede terminar en una página falsa que imita la de una entidad legítima y solicita sus contraseñas o datos personales. La señal de alerta: un mensaje inesperado que exige resolver un problema financiero de inmediato o ingresar información confidencial a través de un enlace.

La recomendación es no utilizar ese enlace. Si el mensaje dice que su cuenta está bloqueada, ingrese directamente a la aplicación oficial o comuníquese con el banco mediante un canal que usted ya conozca.

SMS spoofing: cuando el remitente también puede ser falso

En este caso, el delincuente altera la identificación del remitente para que el mensaje parezca provenir de una marca reconocida. Según Infobip, el engaño puede hacer que la comunicación aparezca en el mismo hilo donde el usuario ha recibido mensajes legítimos de esa empresa.

Esto significa que ver el nombre de un banco o encontrar el mensaje junto a otras notificaciones auténticas no es una garantía absoluta de seguridad.

Si recibe una solicitud inesperada de dinero, datos personales o códigos de autenticación, verifique la información por un canal independiente. No responda al mensaje ni utilice los datos de contacto incluidos en él para comprobar si es real.

SIM swapping: perder la señal puede ser una alerta

El SIM swapping ocurre cuando un delincuente consigue transferir la línea telefónica de la víctima a otra tarjeta SIM. Con ello puede intentar recibir códigos de seguridad que algunos servicios envían por mensaje de texto para verificar la identidad del usuario.

Una señal que merece atención es perder repentinamente la señal móvil sin una explicación clara, especialmente si el teléfono deja de conectarse a la red y usted no solicitó ningún cambio de tarjeta.

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En ese caso, contacte a su operador por sus canales oficiales y consulte si hubo una modificación de su línea. Si sospecha que alguien pudo acceder a sus cuentas, comuníquese también con las entidades financieras involucradas y cambie las contraseñas comprometidas.

SMS pumping: una modalidad que puede disparar los costos de las empresas

No todos los fraudes por SMS buscan engañar directamente a una persona. El SMS pumping utiliza sistemas automatizados para generar grandes cantidades de solicitudes de códigos de verificación hacia números internacionales, sin que necesariamente existan usuarios reales detrás de esas peticiones.

El resultado puede ser un aumento inesperado en los costos de mensajería de una empresa en pocas horas. Rodríguez explica que una señal de alerta para las compañías es observar un incremento repentino en el volumen de mensajes enviados, acompañado de una tasa baja de registros efectivos. En el caso del SMS pumping, la vocera señala que una conversión inferior al 20 % puede indicar un patrón anómalo que requiere revisión.

La especialista recomienda utilizar herramientas de monitoreo automatizado en tiempo real para detectar estos comportamientos y bloquearlos antes de que generen mayores costos o comprometan la seguridad de la operación.

Rutas grises y SMS trashing: mensajes importantes que no llegan

Infobip también advierte sobre las llamadas rutas grises y el SMS trashing, prácticas que pueden deteriorar la calidad de los servicios de mensajería y provocar que notificaciones críticas no lleguen a su destinatario.

Para una empresa, esto puede afectar la entrega de alertas, códigos de verificación y otras comunicaciones que sus clientes esperan recibir. Para el usuario, la consecuencia práctica es que podría no recibir una notificación importante.

Si está esperando un código o una confirmación y el mensaje no llega, evite recurrir a enlaces o números que le envíen terceros para solucionar el problema. Entre directamente a la aplicación oficial o contacte a la entidad por sus canales verificados.

SMS spam: mensajes masivos que saturan los canales

El SMS spam consiste en enviar mensajes no solicitados de forma masiva. Además de saturar las redes, puede afectar la reputación de los remitentes legítimos y hacer más difícil que los usuarios distingan una comunicación auténtica de una fraudulenta.

Si recibe mensajes repetidos sobre premios, promociones que no solicitó o supuestos pagos pendientes, no entregue datos personales ni abra enlaces sin verificar su procedencia. Desconfíe especialmente cuando el contenido prometa beneficios extraordinarios o exija actuar de inmediato.

Las señales que debe revisar antes de abrir un enlace de un mensaje

La CRC recomienda revisar varias señales de alerta en los mensajes sospechosos: errores de escritura, sensación de urgencia, enlaces desconocidos o abreviados y notificaciones inesperadas sobre compras, premios, entregas o transacciones que la persona no reconoce.

Antes de responder un mensaje o abrir enlaces, tenga presentes estas recomendaciones:

Desconfíe de las amenazas y las urgencias: frases como “última oportunidad” o “actúe ahora” pueden buscar que usted tome una decisión sin verificar.

frases como “última oportunidad” o “actúe ahora” pueden buscar que usted tome una decisión sin verificar. Revise los enlaces: si la dirección es desconocida, está acortada o no coincide con la página oficial, no la abra.

si la dirección es desconocida, está acortada o no coincide con la página oficial, no la abra. No comparta claves ni códigos: los códigos de verificación pueden permitir el acceso a sus cuentas; no los entregue a quien se los solicite por un mensaje inesperado.

los códigos de verificación pueden permitir el acceso a sus cuentas; no los entregue a quien se los solicite por un mensaje inesperado. No confíe únicamente en el nombre del remitente: un mensaje puede aparentar que viene de una empresa conocida.

un mensaje puede aparentar que viene de una empresa conocida. Compruebe las transacciones: si recibe una alerta sobre una compra o un pago que no reconoce, ingrese directamente a la aplicación de su banco o comercio.

si recibe una alerta sobre una compra o un pago que no reconoce, ingrese directamente a la aplicación de su banco o comercio. Conserve las pruebas: guarde capturas de pantalla y los datos del mensaje si considera que se trata de un intento de fraude.

guarde capturas de pantalla y los datos del mensaje si considera que se trata de un intento de fraude. Estas señales no prueban por sí solas que exista un delito, pero sí justifican detenerse y verificar la información antes de actuar.

¿Qué debe hacer si ya abrió el enlace o entregó sus datos?

Si abrió una página sospechosa, cierre el sitio y no continúe con el proceso. Si ingresó una contraseña, cámbiela desde la aplicación o la página oficial del servicio y revise si hay actividad que no reconoce.

Si entregó información bancaria o detecta una operación no autorizada, comuníquese de inmediato con su entidad financiera mediante los canales oficiales para reportar lo ocurrido y consultar las medidas de protección disponibles. Si perdió la señal móvil de forma inesperada y sospecha que alguien tomó control de su línea, contacte también a su operador.

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Guarde las capturas de pantalla, el número o remitente que aparece en el mensaje y los comprobantes de cualquier operación relacionada. Estos elementos pueden servir para presentar el reporte ante las entidades competentes.

La CRC también dispone de recomendaciones para identificar mensajes fraudulentos y señala que los usuarios pueden reportar posibles usos indebidos de códigos cortos enviando una captura clara del mensaje y del código remitente a su canal de atención: atencioncliente@crcom.gov.co.

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