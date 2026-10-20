Así como hay amenazas para grandes figuras de la política en Colombia, millones de personas quedaron bajo un aviso por un peligro diario que es cada vez más inminente.

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Banco Davivienda, una de las grandes entidades financieras a nivel nacional, soltó una alerta a través de sus espacios digitales sobre un eventual engaño que surge por medio de un sistema tan frecuente como el telefónico.

“Si le llama un ‘supuesto asesor de Davivienda’ para hacer una transacción, termine la llamada, ¡puede ser un fraude!”, indicó la compañía para evitarles dolores de cabeza a sus usuarios.

A pesar de que parece una recomendación simple y muchas personas han demostrado su precaución para no caer en estos engaños, la advertencia es el reflejo de un periodo marcado por la alta cantidad de estafas.

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Por ejemplo, Banco de Bogotá emitió un aviso similar en Colombia, lo que sirve como referencia para entender que estas organizaciones se han convertido en un camino para los delincuentes.

Davivienda alcanza más de 27,6 millones de clientes, sumando sus usuarios en Colombia (incluyendo la neobanca DaviPlata) y sus operaciones en Centroamérica.

Además, a partir de noviembre de 2026, el banco incorpora formalmente cerca de 3,5 millones de clientes adicionales procedentes del negocio bancario de Davibank en Colombia (Scotiabank Colpatria), elevando significativamente su escala de atención en el país.

Parece pertinente recordar que esta compañía tiene múltiples canales para ejecutar sus transferencias, por lo que el mecanismo telefónico no es necesariamente el indispensable para los movimientos.

Lo cierto es que la vía telefónica es la más común, pero la recomendación para el uso de este medio es acudir a los número oficiales para encontrar la respuesta más certera y segura.

Los teléfonos de atención de Banco Davivienda en Colombia son: la línea nacional gratuita personas 01 8000 12 3838, desde celular #338, Bogotá (601) 338 3838, Medellín (604) 251 5253, Cali (602) 889 0574, Barranquilla (605) 351 1922, Bucaramanga (607) 633 3334, Eje Cafetero (606) 338 7200, la línea para empresas 01 8000 91 9561 o (601) 327 8360, y para atención internacional desde Estados Unidos +1 (833) 957 3443 o desde España +00 8000 338 3838.

Eso sí, el aumento de estafas telefónicas en Colombia en 2026 explica el llamado de atención por que el que resulta clave conocer los pasos a seguir en caso de verse afectadps.

¿Qué hacer si es víctima de llamada de estafa a nombre de Davivienda?

Ser víctima de un intento de estafa telefónica a nombre de Davivienda exige actuar con extrema rapidez para evitar la pérdida indeseada de dinero.

La primera medida obligatoria consiste en interrumpir de inmediato la comunicación con los supuestos asesores y evitar entregar cualquier tipo de información personal.

Los delincuentes suelen ejercer presión psicológica afirmando que existen movimientos sospechosos o bloqueos de cuenta para exigir códigos de verificación, claves dinámicas o transferencias.

Bajo ninguna circunstancia comparta contraseñas ni haga transferencias hacia supuestas cuentas seguras, pues el banco jamás solicita claves o dinero por teléfono.

Si desafortunadamente entregó información sensible o nota movimientos no autorizados en su cuenta, comuníquese inmediatamente con las líneas oficiales de la entidad bancaria.

Marque desde su teléfono móvil al numeral directo #338 o llame a la línea gratuita nacional 018000123838 para reportar la novedad cometida.

Solicite la cancelación de sus tarjetas de crédito o débito y el bloqueo preventivo de sus productos financieros junto con los accesos digitales asociados.

Posteriormente, cambie de inmediato las contraseñas de su portal web, aplicación móvil y correo electrónico desde un dispositivo completamente seguro y personal.

Inicie de forma paralela la denuncia formal ante las autoridades competentes para dejar constancia legal sobre el delito informático o la suplantación sufrida.

Ingrese a la plataforma virtual de denuncias de la Policía Nacional de Colombia e informe detalladamente lo ocurrido ante el CAI Virtual disponible.

Conserve todas las pruebas posibles, como registros de llamadas, números telefónicos, mensajes de texto y comprobantes de transacciones recibidos durante la estafa perpetrada.

Notifique igualmente el incidente mediante la Línea de Transparencia del banco para cooperar con las investigaciones internas de seguridad cibernética institucional.

Mantener la calma, dudar de llamadas alarmantes y verificar siempre directamente con la entidad financiera protegerá eficazmente sus ahorros e integridad patrimonial.

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