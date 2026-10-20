En medio de las alertas en Colombia, salió a flote un riesgo a la seguridad de Abelardo de la Espriella durante su visita a Arauca, hecho que paralizó temporalmente la salida de las máximas autoridades nacionales durante un encuentro de alto nivel en el oriente del país.

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El presidente de Colombia y la cúpula militar no salieron del consejo de seguridad durante varias horas hasta descartar la presencia de explosivos, según La Fm le atribuyó a altas fuentes debido a la amenaza de un carrobomba del Eln, entre Tame y Arauca.

La cumbre extraordinaria tuvo como sede oficial las dependencias tácticas de la Brigada 18, adscrita a la Octava División del Ejército Nacional.

En este recinto se reunieron ministros, altos mandos militares y policiales, junto a gobernantes locales, buscando estructurar planes efectivos contra la delincuencia organizada y las guerrillas.

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La movilización de los altos mandos hacia la capital araucana comenzó desde muy temprano, respondiendo a la instrucción directa impartida por el jefe de Estado.

Entre los integrantes del gabinete gubernamental presentes destacaron el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora; el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y el de Ambiente, Fabio Arjona.

A la cita en Arauca, donde De la Espriella dio un regaño, asistió el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, junto al general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional.

Completaron la delegación el general Juan Jaime Martínez Ossa, de la Fuerza Aérea; el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, de la Armada; y el general Alejandro Barrera, director policial.

Hacia las 10:00 a.m., el presidente Abelardo De la Espriella ingresó a la base militar para encabezar la reunión con la cúpula de la Fuerza Pública.

Mientras avanzaban las discusiones estratégicas, los organismos de inteligencia detectaron un peligro inminente que activó los protocolos de protección en toda la zona.

Un informe de seguridad detalló que insurgentes del Eln atravesaron un camión sobre la arteria vial en la vereda Flor Amarillo.

El reporte señala que integrantes del Eln abandonaron un camión en el sector de Flor Amarillo, un punto entre Tame y Arauca, donde se desarrollaba el consejo.

Para encarar la contingencia, la Octava División envió contingentes especializados en desactivación de artefactos letales hasta el sitio del hallazgo.

Las maniobras de inspección se prolongaron por dos horas, obligando al mandatario, ministros y mandos a permanecer preventivamente en la instalación militar.

Pese a contar con medios de evacuación aérea para el presidente y la cúpula, “decidieron quedarse para verificar directamente la situación”.

Concluida la revisión técnica, los uniformados comprobaron que el automotor carecía de cargas explosivas y procedieron a retirarlo del corredor vial.

El nuevo esquema de seguridad aprobado centrará sus esfuerzos operacionales en contener las acciones delictivas del Eln y blindar la frontera con Venezuela.

La estrategia contempla una campaña militar y policial para articular la inteligencia entre Ejército, FAC, Armada, Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades descartaron por el momento la llegada de una Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), pero garantizaron un despliegue especial en puntos clave.

Adicionalmente, las tropas de la Primera Brigada, con sede en Boyacá, apoyarán las operaciones de vigilancia en los corredores estratégicos de Arauca.

Las acciones sobre el límite internacional buscarán identificar trochas ilegales empleadas para el contrabando de droga, hidrocarburos y el escape de criminales hacia Venezuela.

Al término de la reunión, la cartera de Defensa reportó una reducción del 56,3 % en homicidios y del 71 % en ataques a la Fuerza Pública en 70 días.

Asimismo, el Gobierno fijó como prioridades de neutralización a alias ‘Dumar’, del Frente Domingo Laín del Eln, y alias ‘Franklin’ o ‘Mata amarrados’, de disidencias de las Farc.

El Ministerio de Defensa confirmó que intensificará los operativos en territorio araucano para capturar a estos cabecillas y devolver la tranquilidad a la población.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.