El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este martes 20 de octubre de 2026 un sismo de magnitud 2,7 en el departamento de Santander.

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada cerca del municipio de Los Santos, una de las áreas del país con frecuente actividad sísmica.

De acuerdo con el reporte, el sismo ocurrió a las 10:14 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. La localización del evento fue establecida en las coordenadas 6,81° de latitud y -73,14° de longitud.

El municipio de Los Santos fue identificado como el más cercano al punto del movimiento, a una distancia aproximada de 7 kilómetros.

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También aparecen como poblaciones cercanas Jordán, ubicado a 10 kilómetros, y Zapatoca, a unos 14 kilómetros del epicentro.

El registro fue obtenido a partir de nueve estaciones de monitoreo y aparece con estatus automático dentro de la información publicada por el SGC.

El evento presentó un RMS de 0,6 segundos y un gap de 137 grados.

Por su magnitud relativamente baja y su considerable profundidad, el movimiento fue de intensidad reducida. El reporte permite conocer las características y ubicación del sismo registrado durante la mañana de este martes en Santander.

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