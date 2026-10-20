Después de casi 19 horas de discusión, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, con una votación de 112 votos positivos: 96 electrónicos y 16 manuales. La iniciativa, que ya había recibido el visto bueno del Senado, contempla recursos por $634,9 billones.

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La sesión de la Cámara fue citada nuevamente para las 12:10 a. m. de este martes 20 de octubre, luego de una jornada extensa en la que los congresistas debatieron el articulado y las proposiciones presentadas.

Al reanudarse la plenaria, la corporación optó por acoger el texto que había aprobado previamente el Senado en una votación que cerró hacia las 3: 45 a. m, según puntualizó Caracol Radio.

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Con la decisión de las dos plenarias, el proyecto supera sus votaciones en el Congreso. Sin embargo, todavía queda pendiente el proceso de conciliación entre Senado y Cámara, que debe revisar las versiones aprobadas y establecer el texto definitivo de la iniciativa antes de que concluya el trámite legislativo.

¿En qué se distribuirá el presupuesto de 2027?

Los $634,9 billones aprobados corresponden a los recursos previstos para financiar el funcionamiento del Estado, atender el servicio de la deuda pública y respaldar la inversión durante la vigencia fiscal de 2027.

La distribución contempla cerca de $393,25 billones para funcionamiento, $147,07 billones para el pago de la deuda y $94,63 billones para inversión. Esta última partida financiará programas y proyectos estatales, mientras que los recursos de funcionamiento cubrirán las obligaciones de las entidades públicas.

Uno de los cambios que marcó la discusión fue el recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado durante el trámite presupuestal. De esa suma, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. Los recursos liberados se redistribuirían, principalmente, entre la justicia ordinaria y otros sectores, incluido el deporte.

El monto y la distribución de los recursos estuvieron en el centro de la discusión legislativa, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y las decisiones que deberá tomar el Gobierno para atender sus compromisos el próximo año.

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