Por: El Espectador

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El Partido Liberal emitió un pronunciamiento contundente tras las acusaciones públicas realizadas por el presidente Abelardo de la Espriella contra dos de sus integrantes más representativas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, la controversia se desató luego de que De la Espriella, durante una visita a la isla de San Andrés, responsabilizara a estas funcionarias de presuntamente promover protestas en oposición a la intervención del Hospital Departamental. El presidente manifestó de manera tajante su decisión de reforzar el control sobre los recursos estatales destinados a la región, declarando públicamente su intención de impedir cualquier irregularidad: "no voy a permitir que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre".

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Ante estos señalamientos, el Partido Liberal expresó su pleno respaldo a las funcionarias y celebró la conformación de una comisión investigadora sobre la administración de recursos en el archipiélago, posicionándose como un partido de Gobierno dispuesto a respaldar la transparencia. Con respecto a Jay-Pang Díaz, destacaron su experiencia de ocho años como congresista y enfatizaron en su "honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad y profundo compromiso con el bienestar de las comunidades del archipiélago", señalando la importancia de su trabajo legislativo en defensa de los derechos humanos, la mujer, la identidad cultural y los intereses de los isleños.

En cuanto a la gobernadora Ordóñez Bowie, la colectividad liberal defendió su corta gestión, recordando que asumió el cargo recientemente tras elecciones atípicas y, por ello, considera inmerecidos los señalamientos en su contra. Según el comunicado citado por El Espectador, la administración de Ordóñez ha estado "enmarcada en los principios de autonomía territorial, respeto institucional y defensa de los intereses de la población insular".

Durante el encuentro, tanto la gobernadora como la representante negaron categóricamente cualquier manejo irregular de recursos o participación en protestas contra la intervención hospitalaria. Jay-Pang Díaz, en particular, invitó al presidente a investigar los hechos y aseguró que las acusaciones no tendrían sustento.

Esta coyuntura coincide con otros episodios críticos para el gobierno, como la reciente denuncia de María Paz Gaviria —exdirectora de ARTBO y excandidata liberal al Senado— sobre el retiro de símbolos políticos del Museo Nacional, así como la decisión de la bancada Liberal de ausentarse de la discusión del Presupuesto General de la Nación. Esto podría alterar el apoyo legislativo al presidente, teniendo en cuenta el peso numérico de los liberales en el Congreso.

Por último, el Partido Liberal llamó al presidente a privilegiar el diálogo para resolver diferencias políticas o institucionales, insistiendo en que toda controversia debe tramitarse a través de mecanismos legales y argumentativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Partido Liberal defendió a la gobernadora de San Andrés y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz?

El Partido Liberal defendió a Ordóñez Bowie y a Jay-Pang Díaz porque considera que las acusaciones públicas del presidente Abelardo de la Espriella carecen de fundamento y afectan injustamente la imagen de dos de sus principales lideresas en el archipiélago. Según comunicados de la colectividad citados por El Espectador, ambas funcionarias se han caracterizado por su transparencia y compromiso con la región, y no existen evidencias que respalden los señalamientos sobre manejo irregular de recursos o incitación a protestas.

¿Qué papel cumple la comisión que investigará los recursos en San Andrés según el Partido Liberal?

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la comisión que se creará para investigar el manejo de presupuestos e inversiones en San Andrés busca garantizar la transparencia y corregir posibles irregularidades en el uso de fondos estatales en el departamento. El Partido Liberal respaldó esta iniciativa como una oportunidad para clarificar la administración de los recursos y demostrar la integridad de sus militantes mencionadas en las denuncias.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.