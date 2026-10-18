Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó recientemente la isla de San Andrés, donde lideró tanto un Consejo de Seguridad como el encuentro denominado "Milagro de las regiones: Gobierno en territorio". En este espacio se están discutiendo los lineamientos que darán forma al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Durante sus actividades oficiales, de la Espriella aprovechó para realizar fuertes señalamientos públicos en contra de la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz, ambas integrantes del Partido Liberal, asegurando estar al tanto de supuestas irregularidades en la administración local.

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De acuerdo con el testimonio registrado, el mandatario afirmó ante las funcionarias: "Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando". Insistió en que conocía detalles sobre presuntas actividades del esposo de Jay-Pang y asuntos relacionados con Coralina, una entidad local. También sostuvo que la destinación de recursos por parte del gobierno estaría protegida para evitar cualquier mal uso. Comunicó que su administración no permitirá prácticas que, según él, han sido habituales con otros gobiernos.

Según el relato, de la Espriella acusó a Ordóñez y Jay-Pang de haber incitado manifestaciones contra la intervención del Hospital Departamental de San Andrés, disposición tomada por la Superintendencia de Salud. En respuesta, las señaladas rechazaron cualquier acusación sobre manejo irregular de recursos o sobre el supuesto envío de personas para protestar. En el caso de Jay-Pang, ella solicitó que se investigaran los señalamientos y expresó confianza en no ser hallada responsable de las acusaciones planteadas.

El presidente ha sostenido una postura de crítica frente a otros mandatarios regionales. En ocasiones anteriores, de acuerdo con El Espectador, llamó la atención al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, advirtiendo que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos no autorizados con grupos armados. Asimismo, hizo señalamientos similares contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien enfrenta investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por posibles vínculos con grupos paramilitares. Ambos funcionarios negaron rotundamente las acusaciones, incluso Acuña argumentó que el presidente intentaba perfilarlo negativamente.

Actualmente, de la Espriella continúa sus recorridos en varias regiones de Colombia, dentro del proceso impulsado para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre la gobernadora de San Andrés y la representante Jay-Pang?

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó públicamente que tenía conocimiento de supuestas actividades irregulares en la isla de San Andrés, señalando específicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz. Según relató El Espectador, las acusó de estar implicadas en manejos indebidos de recursos, de tener nexos a través del esposo de Jay-Pang en la contratación de la Gobernación y de incitar protestas contra la intervención estatal en el hospital local. Ambas funcionarias negaron todas las acusaciones y solicitaron que se realizaran las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades locales ante los señalamientos del presidente?

Tanto la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie como la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz rechazaron los señalamientos hechos por Abelardo de la Espriella. En el diálogo, defendieron su gestión y negaron cualquier tipo de relación con irregularidades en el manejo de recursos o con la supuesta organización de protestas en contra de la Superintendencia de Salud. Jay-Pang, de hecho, pidió que se adelantaran investigaciones para esclarecer los hechos y sostuvo que no encontrarían pruebas en su contra.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.