Por: El Espectador

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En su camino hacia la presidencia, Abelardo de la Espriella mantuvo una postura reservada frente a los respaldos políticos. Evitó identificarse abiertamente con partidos y limitó sus apoyos durante la campaña. Sin embargo, este panorama ha comenzado a cambiar en las últimas semanas, reflejado en encuentros con figuras clave del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Distintos congresistas han hecho público su acercamiento al mandatario, evidenciando nuevas dinámicas en la relación entre el Gobierno y el Legislativo.

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Este lunes, la senadora Claudia Margarita Zuleta, representante del Centro Democrático, mantuvo un diálogo con De la Espriella aprovechando la visita presidencial al departamento del Cesar. El motivo principal fue la instalación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, unidad destinada a fortalecer la seguridad en la región caribeña, golpeada recientemente por ataques guerrilleros contra uniformados y la población civil. La senadora destacó en sus redes sociales la importancia de esta estrategia, manifestando esperanza en su impacto y reconociendo la decisión presidencial. De acuerdo con la información citada, este encuentro se dio mientras persistían las diferencias del Centro Democrático con el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, aunque el uribismo ha aclarado que su distanciamiento es únicamente con ese congresista.

Este proceso de acercamientos se confirma también con la presencia de otros legisladores en eventos recientes, como la inauguración de la ruta Montería-Panamá de Satena, que contó con participación de los senadores conservadores Marcos Daniel Pineda y David Barguil, el liberal Fabio Amín y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil. El senador liberal Lidio García, por su parte, sostuvo una reunión con De la Espriella el 16 de agosto; tras ese encuentro reafirmó el apoyo del Partido Liberal al presidente, señalando su “voluntad inquebrantable” de acompañar la gestión del Gobierno.

A nivel nacional, Salvación Nacional —considerado el “brazo legislativo” del Ejecutivo— ha mantenido encuentros directos con De la Espriella y su gabinete en la Casa de Nariño. Enrique Gómez, senador de esa colectividad, y la senadora Sara Castellanos han sostenido reuniones en las que, si bien evitaron hacer declaraciones públicas, se evidencia un intento de acercamiento al Centro Democrático y conversaciones con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Estos movimientos políticos muestran que, pese a lo ocurrido en campaña, el Gobierno busca ahora alianzas y consensos amplios para avanzar en sus iniciativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Fuerza de Tarea Conjunta Urano mencionada por la senadora Zuleta?

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano es una unidad implementada en el departamento del Cesar para fortalecer la seguridad en la región. Según las declaraciones de la senadora Claudia Margarita Zuleta, la llegada de esta fuerza responde a la reciente actividad guerrillera que ha puesto en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil. Su misión se centra en ejecutar operativos para mejorar la seguridad de todo el Caribe, siguiendo las directrices del Gobierno nacional.

¿Cómo se están relacionando los partidos políticos con el presidente Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información reportada por El Espectador, a pesar de que durante la campaña De la Espriella evitó alianzas visibles con partidos, en su actual gobierno ha sostenido reuniones y encuentros con congresistas de diferentes colectividades como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático y Salvación Nacional. Estas acciones muestran una apertura del Ejecutivo para buscar respaldo y consensos legislativos en el desarrollo de sus iniciativas nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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