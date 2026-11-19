Por: El Espectador

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Durante el jueves 19 de noviembre, jueces y juezas en Colombia salieron a marchar para expresar su inconformidad con la situación actual de la Rama Judicial. La protesta, de acuerdo con declaraciones entregadas por el juez José Alejandro Hofmann a diferentes medios de comunicación, tuvo como principales motivos la insuficiencia de recursos, la sobrecarga laboral y la propuesta de suprimir el beneficio de renta para los funcionarios judiciales.

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Hofmann describió un panorama alarmante en el que la "saturación laboral" ha alcanzado niveles críticos, tanto así que, según relató, en dos ocasiones de este año algunos funcionarios judiciales han sido trasladados a centros psiquiátricos debido al impacto del trabajo excesivo. Incluso, reveló que en ciertos momentos se han presentado casos en los que debieron intervenir para evitar desenlaces fatales, como intentos de suicidio al interior de las oficinas del sector justicia. El juez consideró que la situación es "tremendamente grave", dado que, a pesar de los esfuerzos, el volumen de trabajo continúa en aumento.

De acuerdo con Hofmann, la congestión en procesos relacionados con tutelas y los incidentes de desacato lleva a que estas cargas crezcan un 100 % cada año. Frente a esta realidad, hizo un llamado a no ser indiferentes y “asumir una actitud consciente” ante el problema.

Durante la manifestación, el juez dirigió un mensaje directo al Gobierno nacional y, en particular, al ministro de Justicia, Iván Cancino. Hofmann instó a las autoridades a sostener una apertura al diálogo y dar ejemplo de democracia, evocando además el legado democrático familiar de Cancino y exhortándolo a retornar a la “ética republicana” que distingue entre intereses públicos y privados. De acuerdo con el togado, esta actitud de escucha por parte del Gobierno aún no se ha evidenciado.

Los Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Bogotá hicieron pública su adhesión a la marcha a través de un comunicado fechado el 18 de noviembre. Señalaron que su posición no responde a ningún interés partidista, y enfatizaron que la protesta no constituye un acto de apoyo o rechazo a corriente política alguna.

En este pronunciamiento señalaron tres puntos clave: el aumento de las cargas laborales sin fortalecimiento de los despachos judiciales, la falta de recursos administrativos y presupuestales suficientes, y la defensa de las condiciones y la remuneración de los funcionarios. Expresaron preocupación por la creciente exigencia hacia los juzgados, mientras los recursos que reciben no son proporcionales a las demandas del trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los jueces y juezas protestaron contra la eliminación del beneficio de renta de la Rama Judicial?

La protesta se dio, en parte, por la preocupación ante la posible eliminación del beneficio de renta que actualmente protege la remuneración de los funcionarios judiciales. Según lo expresado por los jueces, esta medida, junto con la falta de recursos y el aumento en la carga laboral, podría empeorar aún más las ya difíciles condiciones laborales, profundizando la precariedad y el estrés al interior de la Rama Judicial.

¿Cuáles son las consecuencias de la saturación laboral en la Rama Judicial, según los jueces?

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, la saturación laboral ha tenido consecuencias graves como el deterioro de la salud mental de funcionarios, al punto de requerir internamiento psiquiátrico en algunos casos y la necesidad de intervención para evitar suicidios. Además, se resaltó el incremento sostenido de tutelas e incidentes de desacato, lo que agudiza la situación de congestión judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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