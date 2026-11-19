Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

En medio de las múltiples críticas contra la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Verónica Estrada, por las irregularidades encontradas en sus estudios, se conoció que la congresista también está salpicada por un escándalo en una empresa de Buriticá, Antioquia.

Sigue a PULZO en Discover

Según se ha conocido, la empresa APOLO-SIMA Soluciones Empresariales S.A.S. entregó detalles sobre la relación laboral que sostuvo con la representante y reveló que durante su contratación surgieron dudas sobre la formación académica.

(Vea también: Irónica coindicencia de congresista con título falso: firmó proyecto para verificar diplomas)

Estrada trabajó para la compañía entre el 17 de enero y el 1 de marzo de 2024, desempeñándose como jefe de mina. Sin embargo, durante el desarrollo de sus funciones, la empresa identificó deficiencias en el desempeño laboral, por lo que decidió verificar la formación académica.

Lee También

Apolo-Sima aseguró que, pese a solicitar en repetidas oportunidades el título universitario correspondiente, este nunca fue entregado, por lo que restringió el ejercicio de funciones operativas mientras adelantaba las verificaciones.

No obstante, antes de entregar los documentos, Estrada presentó su renuncia, dando por terminada la relación laboral.

La empresa aclaró que la certificación laboral expedida acredita el cargo desempeñado, el periodo de vinculación y las condiciones salariales, pero no constituye una validación de títulos académicos.

Otra irregularidad más de la congresista Verónica Estrada: Entregó título falso como ingeniera de Minas de la UdeA para trabajar en la empresa Apolo- Sima. Al tener supuestos fallos en su desempeño la compañía solicitó soporte del título universitario ante lo que Estrada renunció pic.twitter.com/0uKadVlxI0 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 19, 2026

Tras conocerse esta situación la Universidad de Antioquia emitió un comunicado a la opinión pública en donde indicó que no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas y que el diploma y el acta de grado a nombre no fueron expedidos por la institución educativa.

(Lea también: Delitos que ponen a Verónica Estrada contra pared por títulos profesionales, según graves denuncias)

Tanto Apolo-Sima como la Universidad de Antioquia manifestaron su disposición de colaborar con las investigaciones que adelanten las autoridades competentes en este escándalo que ha generado consternación en toda Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.