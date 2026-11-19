La empresa minera canadiense Aris Mining se pronunció sobre el certificado laboral atribuido a la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín, quien está envuelta en un escándalo por presunta falsificación de títulos profesionales. La compañía entregó su versión sobre la vinculación de la mujer y señaló varias diferencias frente a la información consignada en el documento que circuló públicamente.

Sigue a PULZO en Discover

El certificado, expedido el 19 de febrero de 2025 y atribuido a Aris Mining Marmato S.A.S., indica que Estrada trabajó en la empresa entre el 1.º de agosto de 2021 y el 30 de julio de 2022. También señala que tenía un contrato a término indefinido y que ocupaba el cargo de Jefe Mina 4.

(Vea también: Delitos que ponen a Verónica Estrada contra pared por títulos profesionales, según graves denuncias)

Sin embargo, la compañía aseguró que la mujer estuvo vinculada a Caldas Gold S.A.S. desde el 1.º de julio de 2021 hasta el 17 de agosto de 2022. Según explicó, esta sociedad fue adquirida por Aris Mining en septiembre de 2022 y actualmente opera bajo el nombre de Aris Mining Marmato S.A.S.

Lee También

La diferencia más importante entre las dos versiones está en el cargo que habría desempeñado Estrada. Mientras el certificado conocido la presenta como Jefe Mina 4, la minera afirmó que su puesto era el de Operaria Mina 4, una labor de carácter operativo que, según la empresa, no exige un título profesional para su ejercicio.

El documento también le atribuye funciones relacionadas con la supervisión de procesos de extracción, el control de calidad y productividad, y el manejo de equipos y maquinaria minera. No obstante, Aris Mining sostuvo que la vinculación correspondía al cargo de Operaria Mina 4, sin respaldar la descripción de funciones que aparece en el certificado difundido.

Otra contradicción está relacionada con el tipo de contrato y el periodo de trabajo. El documento señala que Estrada tenía un contrato a término indefinido y que su relación laboral terminó el 30 de julio de 2022. La compañía, por su parte, indicó que el acuerdo era a término fijo y que la mujer se retiró el 17 de agosto de ese año, después de ingresar el 1.º de julio de 2021.

El único punto en el que coinciden ambas versiones es el motivo de la salida de la empresa: la renuncia voluntaria. En su comunicado, Aris Mining fue enfática al señalar que cualquier certificado que no coincida con las condiciones laborales que expuso no corresponde a la realidad de la relación entre la compañía y Estrada.

(Lea también: Más perlas de la congresista con título falso: entró a la universidad sin graduarse del colegio)

“Cualquier certificado que no refleje lo anteriormente expuesto, no es ajustado a la realidad del vínculo laboral con la Compañía”, advirtió la minera, que también reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y el cumplimiento de sus principios corporativos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.