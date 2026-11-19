Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Ibagué avanza en la elaboración de un decreto que impondría restricciones a la circulación de motocicletas con parrillero, es decir, con acompañante, en algunos sectores de la ciudad. De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa Johana Aranda, la medida surgió como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y facilitar los controles por parte de las autoridades ante hechos delictivos que se han identificado en la capital tolimense. Aranda expuso que el proyecto de decreto fue discutido en el seno del Consejo de Seguridad y que la intención es dejarlo formalizado durante la semana.

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La propuesta, según manifestó la mandataria, tiene en cuenta observaciones de diversas autoridades, entre ellas la Policía, el Ejército, resultados de actividades de inteligencia y el análisis de cifras relacionadas con delitos. “También ayer se puso sobre la mesa el decreto. Esperamos que en el transcurso de la semana ya quede en firme. Se tuvieron en cuenta todas las observaciones, tanto de la Policía, de nuestro Ejército, los resultados de inteligencia, los resultados de las mismas cifras de los diferentes delitos. Y se ha llegado a esa conclusión”, subrayó Aranda.

En cuanto a la delimitación geográfica, la medida prevé dos zonas específicas: el centro de Ibagué, comprendido entre las calles 6 y 15, desde la carrera Primera hasta la carrera Octava, y un amplio sector del norte, desde la calle 60 hasta la 164, entre la carrera Primera y la carrera 24C. El proyecto sugiere que esta restricción se aplicaría los jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las 7:00 de la noche, aunque la hora de finalización aún está por definirse y será especificada una vez se expida el decreto.

Una de las características que ha generado mayor atención es que la restricción no haría distinción de género o edad, por lo que todos los acompañantes estarían incluidos, incluyendo mujeres y menores de edad. No obstante, la medida tendría, en principio, carácter de plan piloto. Las autoridades evaluarán si la restricción se mantiene, se ajusta o se levanta, dependiendo de los resultados obtenidos. El decreto definitivo deberá detallar días, horarios, posibles excepciones y sanciones para quienes no acaten la disposición. Por ahora, la propuesta sigue en revisión y a la espera de su expedición. La fuente de esta información es la Alcaldía de Ibagué, a través de pronunciamientos oficiales y la cobertura de los medios citados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores de Ibagué donde se proyecta la restricción al parrillero?

Sectores seleccionados para la aplicación de la medida son el centro de Ibagué, abarcando las calles 6 a 15 y carreras Primera a Octava, así como una porción del norte entre las calles 60 a 164 y las carreras Primera a 24C. Así lo informó la Alcaldía de Ibagué en el anuncio realizado por la alcaldesa Johana Aranda, tras el Consejo de Seguridad.

¿Por qué motivo la Alcaldía de Ibagué considera restringir la circulación de motocicletas con parrillero?

De acuerdo con las declaraciones de Johana Aranda y los análisis de las autoridades, la restricción busca fortalecer las estrategias de seguridad en los sectores y horarios donde se han identificado mayores riesgos delictivos, basándose en cifras de delitos y en informes de inteligencia policial y militar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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