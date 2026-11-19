Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Otro supuesto caso de maltrato animal fue reportado en el departamento del Tolima, donde hallaron muerto a un perro de edad avanzada en la vereda Martínez, zona rural del municipio de Rovira. De acuerdo con la información recopilada, el animal fue encontrado sin vida a la orilla de una carretera, luego de lo que habría sido un disparo la noche anterior. Esta situación fue denunciada por la propietaria de una finca cercana, quien describió al perro como dócil y conocido por convivir tranquilamente con los vecinos del sector. Según su relato, el animal permaneció varios años en la propiedad sin representar amenaza alguna para las personas que habitan en la zona, de acuerdo con su testimonio citado por el medio El Nuevo Día.

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La cadena de hechos comenzó hacia las 6:30 de la tarde del miércoles 18 de noviembre, cuando se escuchó un estruendo que, de acuerdo con la denunciante, parecía provenir de un arma de fuego. Poco después del sonido, según aseguró la mujer, se oyeron gemidos atribuidos al perro antes de que este emprendiera una carrera hacia la casa. No obstante, no logró volver a su refugio. Al día siguiente, preocupado por no ver al animal, un trabajador de la finca salió a buscarle y terminó hallando el cuerpo del perro a un lado de la vía, confirmando su fallecimiento.

Frente a lo ocurrido, la dueña del perro contactó a las autoridades para dar aviso y pedir atención ante la muerte del animal. Según su versión, inicialmente la respuesta fue negativa y le comunicaron que no era posible enviar una patrulla al lugar, por lo que la mujer decidió trasladarse en persona hasta la estación para presentar la denuncia formal. La denunciante fue clara al admitir que no presenció el ataque y que tampoco dispone de pruebas para señalar responsables concretos. Hasta el momento, no se conoce un diagnóstico veterinario ni peritaje oficial que certifique que la causa de muerte haya sido un disparo. Del mismo modo, no existen informes de personas identificadas ni detenidas en relación con el caso.

Actualmente, la peticionaria exige que las autoridades investiguen los hechos y esclarezcan cómo ocurrió la muerte del animal, que llevaba años acompañando a su familia, conforme a lo declarado en la denuncia. La situación permanece sin resolverse y la comunidad espera una respuesta oficial.

¿Qué pasos debe seguir una persona para denunciar un caso de presunto maltrato animal en Tolima?

Según la información proporcionada, la persona afectada debe ponerse en contacto con las autoridades competentes y presentar una denuncia formal. En este caso, la dueña del animal se comunicó primero por vía telefónica, aunque no obtuvo respuesta inmediata, por lo que optó por acudir personalmente a las instalaciones policiales para radicar la denuncia y solicitar la intervención oficial ante la presunta agresión.

¿Existe un dictamen veterinario que explique la causa de muerte del perro hallado en Rovira?

Hasta el momento, de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, no se cuenta con un dictamen veterinario ni un análisis pericial que confirme si el fallecimiento del perro fue causado efectivamente por un disparo. Tampoco se han reportado personas individualizadas o capturadas en relación con este suceso de presunto maltrato animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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