Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente se convirtió en epicentro del diálogo ambiental durante la celebración del tercer Congreso Internacional y séptimo Congreso Nacional de Ciencias Ambientales 2026. Este evento reunió a especialistas, académicos y estudiantes en un espacio donde el tema central se enfocó en los límites planetarios y las denominadas BiodiverCiudades, según la información publicada por Noticiero 90 Minutos. El congreso buscó crear conciencia sobre la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y el futuro de los territorios, invitando a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el planeta en la actualidad.

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El lema de ‘los límites planetarios y las BiodiverCiudades’ guio la agenda académica a través de debates y exposiciones que propiciaron el intercambio de saberes entre expertos de distintas disciplinas y nacionalidades. Este contexto permitió analizar los retos ambientales contemporáneos mediante diversas perspectivas científicas, sociales y territoriales. La doctora Ana Patricia Noguera de Echeverri, reconocida profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, abrió las conferencias con una exposición titulada “Urgencia de unas maneras-otras de construir, investigar y sentir las ciencias ambientales, en clave del Pensamiento Ambiental Sur”. En su intervención planteó la necesidad de transformar las preguntas y los métodos que se emplean en la investigación ambiental, subrayando la importancia de construir narrativas que permitan a la humanidad reconocerse como parte de la tierra y no como dominadora de ella.

Otro punto destacado del congreso fue la ponencia del doctor Carlos Andrés Lasso Alcalá, investigador del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Su charla se centró en la biodiversidad cavernícola de Colombia, su relación con la salud pública y la conservación de los ecosistemas subterráneos. Lasso Alcalá resaltó la riqueza biológica de las cavernas nacionales y subrayó la relevancia de su protección, apoyada por una legislación que integra valores biológicos, arqueológicos y geológicos. En sus palabras, estos ecosistemas son frágiles y estratégicos, muy distintos a los terrestres o acuáticos continentales conocidos.

La programación del congreso giró en torno a cuatro ejes temáticos: biodiversidad y servicios ecosistémicos; tecnología e innovación ambiental; cultura y educación para la sostenibilidad; y territorio. Estos focos facilitaron un análisis integral de las problemáticas ambientales y de las transformaciones necesarias para lograr un futuro sostenible. Con este congreso, la Universidad Autónoma de Occidente consolidó su papel como plataforma de intercambio científico y académico, demostrando su compromiso por conectar la investigación con los retos locales y promover nuevas maneras de comprender, proteger y relacionarse con la biodiversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los límites planetarios y por qué fueron el eje central del Congreso de Ciencias Ambientales 2026?

Los límites planetarios, según lo abordado en el congreso, hacen referencia a las fronteras ecológicas dentro de las cuales la humanidad puede existir de manera segura. Estos límites fueron el eje central del evento porque propiciaron la reflexión colectiva en torno a las formas de desarrollo y convivencia que garantizan la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad de los territorios, según los enfoques científicos y sociales presentados en la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Cuál es la importancia de conservar la biodiversidad de las cavernas en Colombia según el Congreso de Ciencias Ambientales?

Durante el congreso, la biodiversidad de las cavernas fue resaltada por el doctor Carlos Andrés Lasso Alcalá, quien explicó que estos ecosistemas albergan especies únicas y cumplen funciones vitales para la salud pública y el patrimonio nacional. La importancia de su conservación radica en su fragilidad y en la necesidad de contar con legislación que proteja no solo lo biológico, sino también lo arqueológico y geológico, como se expuso en la conferencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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