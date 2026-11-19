Los relojes inteligentes han incorporado cada vez más herramientas para quienes practican deporte, realizan actividades al aire libre o quieren consultar diferentes datos desde su muñeca. Durante el Black Friday, un smartwatch de diseño militar reúne varias de estas funciones y tiene un descuento del 25 %.

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Se trata del reloj inteligente Tiwain, un dispositivo para hombres que incorpora GPS integrado, más de 170 modos deportivos, linterna LED y brújula. Su precio anunciado es de $ 200.862 pesos colombianos y también permite recibir llamadas y notificaciones del teléfono.

Reloj inteligente con GPS, brújula y herramientas para exteriores

Uno de los principales atractivos de este smartwatch es su sistema de posicionamiento. De acuerdo con la descripción del fabricante, utiliza seis sistemas satelitales: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC y QZSS.

Esta tecnología busca facilitar el seguimiento de ubicación durante actividades como caminatas, recorridos en bicicleta y senderismo.

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Además, incorpora una brújula, altímetro y barómetro, herramientas que permiten consultar información relacionada con la orientación, la altitud y la presión atmosférica.

El dispositivo tiene una pantalla táctil AMOLED HD de 1,43 pulgadas, diseñada para ofrecer una visualización clara de las funciones y los datos registrados.

Más de 170 modos deportivos y funciones de monitoreo

Para quienes realizan actividad física, el reloj incluye más de 170 modos deportivos. Entre las alternativas mencionadas están caminar, correr, montar bicicleta, practicar senderismo y jugar baloncesto.

También permite establecer objetivos de ejercicio, consultar el progreso y sincronizar los registros con una aplicación complementaria.

En cuanto a las funciones de bienestar, incorpora herramientas para consultar la frecuencia cardíaca, el sueño y los niveles de oxígeno en sangre.

Es importante tener presente que estas mediciones corresponden a funciones de seguimiento de un dispositivo de consumo y no sustituyen los equipos médicos ni una valoración profesional.

Tiene linterna LED y resistencia al agua IP68

Otra característica que diferencia a este reloj es su linterna LED integrada, que puede iluminar, según el fabricante, hasta 65,6 pies, equivalentes a unos 20 metros.

Esta herramienta está pensada para situaciones de poca iluminación, especialmente durante actividades nocturnas o recorridos al aire libre.

El dispositivo también tiene certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Sin embargo, la descripción del producto advierte que no está diseñado para utilizarse en agua de mar o saunas.

Su estructura está fabricada con aleación de zinc y cuenta con características de resistencia que, según la marca, buscan soportar condiciones exigentes, incluidas temperaturas extremas y baja presión.

Batería de hasta 10 días y llamadas desde la muñeca

El smartwatch Tiwain incorpora una batería de 530 mAh. De acuerdo con la información comercial, puede ofrecer entre siete y diez días de autonomía con una carga completa, mientras que en espera podría alcanzar hasta 30 días.

El uso continuo del GPS reduce considerablemente esa duración: el fabricante estima aproximadamente tres días bajo esa modalidad.

También permite realizar y recibir llamadas directamente desde el reloj, además de recibir notificaciones de mensajes y aplicaciones del teléfono. Estas últimas pueden consultarse, aunque el dispositivo no permite responderlas.

Entre sus funciones adicionales aparecen el control de música, el manejo remoto de la cámara y las actualizaciones meteorológicas.

¿Qué dicen quienes compraron este reloj inteligente?

Las opiniones compartidas por compradores ofrecen algunas referencias sobre su funcionamiento y las herramientas que incorpora.

Una persona contó que comparó sus registros de frecuencia cardíaca con los de un Apple Watch. Según su experiencia, las mediciones aumentaban considerablemente al pasar de estar sentado a ponerse de pie y caminar, aunque posteriormente se estabilizaban.

Otro comprador, que anteriormente utilizaba un reloj Garmin, destacó la cantidad de funciones del dispositivo Tiwain en relación con su precio. También mencionó el funcionamiento de la brújula, la activación de la pantalla al girar la muñeca y las alertas sonoras cuando recibe mensajes en el teléfono.

Estas experiencias corresponden a pruebas individuales y no permiten establecer que sus mediciones tengan la misma precisión que las de dispositivos especializados.

¿Cuánto cuesta el reloj inteligente Tiwain en Black Friday?

Este smartwatch para hombre tiene un precio anunciado de $ 200.862 pesos colombianos, con un descuento del 25 % durante la temporada de Black Friday.

Por sus herramientas de posicionamiento, los más de 170 modos deportivos, la linterna LED y la batería recargable, puede ser una alternativa para quienes buscan un reloj con diferentes funciones para entrenamientos y actividades al aire libre.

Antes de comprarlo, conviene revisar la compatibilidad con el teléfono, las condiciones de garantía y las limitaciones de resistencia al agua indicadas por el fabricante.

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