Llevo semanas con la misma mochila y ya no da abasto: el compartimento principal colapsó, no hay espacio para el portátil y el peso mal distribuido me deja la espalda adolorida al final del día. No es un problema menor cuando uno carga con el computador, cargadores, ropa extra y hasta documentos de trabajo en un solo viaje.

Sigue a PULZO en Discover

El mercado de mochilas es enorme y confuso. Las hay económicas que se deterioran al primer mes, y costosas que ofrecen lo mismo que una opción a mitad de precio. Saber qué características realmente importan —distribución del peso, compartimentos dedicados, resistencia al agua— puede ahorrarle dinero y dolores de cabeza.

Revisando las ofertas en Amazon, encontré tres mochilas con descuentos de entre el 15 % y el 24 %. Los precios van desde 75.627 pesos y corresponden al 17 de noviembre, por lo que pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para el trabajo diario con el portátil: PUMA Evercat Contender 4.0 Mochila

La PUMA Evercat Contender 4.0 es una mochila de uso diario pensada para quienes necesitan cargar laptop, accesorios y artículos personales sin que la bolsa se vea ni se sienta voluminosa. Con dimensiones de 19 × 12,5 × 6,5 pulgadas, tiene funda para portátil, organizador interno y bolsillo multimedia, todo dentro de un diseño clásico que funciona igual en la oficina que en un vuelo corto como equipaje de mano.

Lee También

Lo que más destaca:

Funda para laptop: compartimento acolchado que protege el computador del roce con otros objetos.

Organizador interno: bolsillos y fundas que separan los accesorios y evitan que todo quede revuelto.

Ergonomía: correas cómodas y forma diseñada para distribuir el peso sobre la espalda.

Fácil mantenimiento: basta limpiarla con un paño; no requiere lavado especial.

Razones para comprarla: es una opción sólida si usted busca una mochila de marca reconocida, con organización bien pensada, que sirva tanto para ir a la oficina como para un viaje corto, y que no supere los $80.000.

A tener en cuenta: el diseño clásico prioriza la funcionalidad sobre los bolsillos externos; si usted necesita muchos accesos rápidos desde afuera, puede quedarse corto.

La PUMA Evercat Contender 4.0 cuesta hoy 75.627 pesos en Amazon, con un descuento del 24 % sobre su precio original de 99.519 pesos.

Para viajes de varios días con laptop grande: Mochila DUSLANG de 17 pulgadas

La mochila DUSLANG está diseñada para quienes viajan con laptop de hasta 17 pulgadas y necesitan cargar ropa, accesorios electrónicos y documentos en un solo bolso. Su estructura incluye compartimentos separados para portátil, tablet, iPad y artículos personales, con capacidad para ropa de tres a cinco días, lo que la convierte en una alternativa práctica para viajes de trabajo o fines de semana largos.

Lo que más destaca:

Puerto USB integrado: cable interno conectado a un puerto exterior que permite cargar el teléfono mientras camina.

Bolsillo antirrobo: ubicado en la parte posterior, dificulta el acceso de terceros a los objetos de valor.

Sistema para maleta: correa trasera que se desliza sobre el tubo del equipaje para facilitar el transporte en aeropuertos.

Acolchado ventilado: panel trasero con flujo de aire y correas de hombro transpirables para viajes prolongados.

Razones para comprarla: si usted necesita una mochila que lleve laptop grande, cargue el teléfono en movimiento y cuide sus pertenencias en espacios concurridos, la DUSLANG reúne esas tres funciones en un precio por debajo de $85.000.

A tener en cuenta: de acuerdo con la descripción del producto, no está diseñada para niños de 12 años o menos.

La mochila DUSLANG de 17 pulgadas cuesta hoy $ 84.587 en Amazon, con un descuento del 15 % sobre su precio original de $ 99.519.

Para viajes en avión sin maleta adicional: LOVEVOOK Mochila de viaje de 40 L

La LOVEVOOK de 40 L es una mochila de cabina pensada para quienes quieren viajar sin pagar equipaje facturado. Con dimensiones de 18 × 14 × 8 pulgadas, está aprobada por aerolíneas de bajo costo como Spirit, Frontier y JetBlue, y viene con tres cubos de embalaje incluidos —dos bolsas de almacenamiento y una para zapatos— más un bolsillo húmedo incorporado para guardar ropa mojada o artículos de tocador.

Lo que más destaca:

Apertura estilo maleta: facilita el acceso a todas las pertenencias durante los controles de seguridad en aeropuertos.

Cubos de embalaje incluidos: tres accesorios para organizar ropa, zapatos y artículos húmedos sin que se mezclen.

Compartimento para electrónicos: espacio acolchado dedicado para computador u otros dispositivos.

Garantía de un año: respaldo directo del fabricante con atención al cliente permanente, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Razones para comprarla: si usted viaja seguido en aerolíneas de bajo costo y quiere evitar el cobro por equipaje facturado, esta mochila ofrece 40 L de capacidad organizada en un formato aprobado para cabina, con todo lo necesario para tres a siete días.

La LOVEVOOK Mochila de viaje de 40 L cuesta hoy $ 116.078 en Amazon, con un descuento del 22 % sobre su precio original de $ 149.262.

¿Qué características debe tener una mochila para laptop?

Lo esencial es un compartimento acolchado y separado del resto del contenido, correas ergonómicas que distribuyan el peso sobre los hombros y la espalda, y al menos un bolsillo de acceso rápido para accesorios de uso frecuente. Si usted la usa a diario, la resistencia al agua y la facilidad de limpieza también son factores que prolongan la vida útil del producto.

¿Vale la pena comprar una mochila de viaje aprobada por aerolíneas?

Sí, especialmente si usted viaja con frecuencia en aerolíneas de bajo costo que cobran por equipaje de mano en el compartimento superior. Una mochila con dimensiones aprobadas para ir debajo del asiento, como la LOVEVOOK de 40 L disponible en Amazon por $116.078, le permite ahorrar ese cobro adicional en cada trayecto y llegar con todo organizado desde el principio.

* Pulzo.com se escribe con Z