Las bolas son uno de los elementos esenciales de la decoración navideña. Sin embargo, elegir diferentes colores, tamaños y acabados puede hacer que el árbol tenga una apariencia más llamativa y original.

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Para quienes están buscando renovar sus adornos o completar la decoración de este año, Amazon ofrece sets con múltiples piezas y propuestas que van desde las combinaciones clásicas hasta los diseños con estampados. Estas son cuatro alternativas.

1. SOLEDI: un set de 132 adornos para combinar diferentes acabados

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El set de SOLEDI incluye 132 piezas para decorar el árbol con diferentes tamaños y acabados. Está elaborado en plástico y cuenta con diseños pensados para crear una composición variada, sin depender exclusivamente de las bolas tradicionales.

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La presentación consultada incluye adornos de distintos formatos y detalles decorativos. Además, sus piezas son resistentes a los golpes, una característica práctica para quienes prefieren evitar los adornos de vidrio.

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2. Outus: bolas navideñas con estampados de estilo vintage

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Para quienes prefieren una decoración con un aire nostálgico, Outus ofrece un set de 16 bolas navideñas con ilustraciones inspiradas en los diseños tradicionales de Navidad.

La colección incluye ocho estilos diferentes, con dos unidades de cada uno. Entre sus motivos aparecen figuras como Santa Claus, muñecos de nieve y casas de jengibre. Cada adorno mide aproximadamente 5,5 centímetros de diámetro y cuenta con una cuerda para colgarlo.

Es una alternativa para darle un toque clásico y diferente al árbol, especialmente si se combina con esferas de colores sólidos.

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3. Tenrry: 82 piezas para una decoración más abundante

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El set de Tenrry reúne 82 adornos navideños en una sola presentación. Es una opción para quienes necesitan varias piezas para completar la decoración del árbol o combinar distintos elementos en otros espacios del hogar.

Su propuesta está pensada para la decoración navideña y permite distribuir los adornos en diferentes zonas del árbol. La cantidad de piezas también facilita complementar esferas que ya se tengan en casa.

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4. JORNOY: bolas en tonos azul oscuro y plateado

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Quienes buscan alejarse de los tradicionales rojo, verde y dorado pueden considerar esta propuesta de JORNOY, que combina tonos azul oscuro y plateado.

El set incluye 30 bolas de aproximadamente 6 centímetros de diámetro, con acabados brillantes, mates y detalles decorativos. Están fabricadas en plástico resistente a los golpes y cuentan con accesorios para colgarlas.

La combinación de azul y plateado permite crear una decoración de apariencia más fría y elegante, que también puede complementarse con luces blancas.

Elegir bolas de diferentes colores y acabados es una manera sencilla de renovar el árbol sin cambiar todos los adornos. La clave está en combinar tonos que se complementen y distribuir las piezas de distintos tamaños para conseguir una decoración equilibrada.

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