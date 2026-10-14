Las investigaciones en torno al magnicidio del dirigente político Miguel Uribe Turbay dieron un giro de extrema gravedad, luego de que su viuda, María Claudia Tarazona, revelara en exclusiva para Noticias Caracol detalles desconocidos sobre los tentáculos criminales que habrían gestado su asesinato. Durante la entrevista concedida al informativo matutino, Tarazona aseguró de manera categórica que los indicios en su poder señalan que la orden letal provino directamente desde el Congreso de la República.

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Según lo expuesto por la esposa de la víctima ante las cámaras del medio televisivo, los informes recolectados y entregados bajo estrictos protocolos a la Fiscalía General de la Nación contienen datos escalofriantes. Una fuente reservada hizo llegar la información de manera anticipada al trágico suceso, advirtiendo que no solo Miguel Uribe, sino posiblemente otros precandidatos afines al Centro Democrático, figuraban en una lista de objetivos a ser eliminados. El reporte anónimo también advertía que los recursos financieros para financiar la operación criminal habrían tenido como punto de origen a Venezuela, consolidando un complot transnacional.

“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, es que la orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, aseveró Tarazona con firmeza durante la transmisión en vivo de Noticias Caracol. La viuda enfatizó que el dossier probatorio incluye nombres propios, registros fotográficos y datos precisos que ya se encuentran bajo el análisis de un grupo especializado del ente acusador, a la espera de que se abra formalmente una línea de indagación profunda sobre las personas que ocupaban curules en el Legislativo en ese momento.

El señalamiento adquiere un matiz político explosivo al recordar el mapa de fuerzas que integraba el Parlamento durante el periodo de los hechos, donde hacían presencia pública militantes y representantes vinculados a sectores como el partido Comunes. Ante esta realidad, Tarazona cuestionó la necesidad de esclarecer si congresistas o excongresistas tuvieron un rol directo en la planificación o complicidad del atentado, recordando que la fiscal general y los investigadores judiciales tienen la obligación institucional de verificar la veracidad de estos testimonios.

“Estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”, recalcó la entrevistada, agregando que en los próximos días sostendrá nuevas reuniones con el equipo jurídico y los fiscales a cargo para evaluar los avances procesales. El clamor por justicia de la familia Uribe Tarazona pone contra las cuerdas a las instituciones judiciales, exigiendo resultados concretos que permitan desmantelar la red de determinadores intelectuales de un magnicidio que conmocionó los cimientos de la democracia colombiana

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.