Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en iniciativas para fortalecer la seguridad de las mujeres en el espacio público, particularmente en el servicio de taxi. Bajo el lema “El respeto también va a bordo”, la Secretaría Distrital de la Mujer ha vinculado a quienes conducen taxis como aliados clave en la prevención del acoso sexual en la ciudad. De acuerdo con la información divulgada en el proyecto Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la presencia diaria de los taxistas en las calles y su contacto directo con la ciudadanía los convierten en testigos y posibles agentes de apoyo ante situaciones de acoso, brindando respaldo a quienes lo requieran sin ponerse en riesgo ni exponer a las víctimas a nuevas formas de violencia.

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Esta jornada tuvo lugar en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (conocido como 25N), y estuvo dirigida especialmente a conductores que operan en zonas cercanas a un centro comercial de Bogotá, un entorno habitual para muchos ciudadanos. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, la articulación entre instituciones y conductores permitirá acercar acciones preventivas a espacios cotidianos, haciéndolas más efectivas y presentes en la vida diaria de la localidad.

Entre las problemáticas identificadas están los comentarios sexuales no deseados, persecuciones, silbidos y contactos físicos sin consentimiento. Estas prácticas no solo vulneran el derecho de las mujeres a transitar libremente por la ciudad, sino que también afectan su libertad y condicionan sus movimientos debido al miedo. Según la información del programa, la prevención de estas conductas exige más que reconocerlas; demanda transformar la respuesta social frente a ellas. La indiferencia, el temor a intervenir y la normalización del acoso aparecen como obstáculos que dificultan una respuesta decidida ante la violencia.

Durante la actividad, se presentaron herramientas conocidas como las 5D de la intervención de testigos: distraer al agresor, delegar a otras personas para pedir ayuda, documentar los hechos, dirigirse directamente al agresor si es seguro hacerlo y dar asistencia a la mujer afectada. Las 5D permiten identificar alternativas según las condiciones de cada situación, evitando siempre poner en peligro a quienes intervienen. Esta estrategia forma parte del Programa de Transformaciones Culturales de la Secretaría Distrital de la Mujer, que utiliza principios de las ciencias del comportamiento para facilitar la adopción de medidas preventivas y promover la corresponsabilidad social frente a la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las 5D de intervención de testigos en casos de acoso en el espacio público?

Las 5D de intervención de testigos son estrategias prácticas compartidas durante la jornada de sensibilización con conductores de taxi e incluyen: distraer al agresor, delegar a otra persona para solicitar ayuda, documentar los hechos, dirigirse al agresor cuando sea seguro y dar asistencia a la mujer afectada. Estas herramientas permiten actuar según las condiciones de cada situación y fomentan formas seguras y efectivas para prevenir el acoso sexual en el espacio público.

¿Qué acciones lleva a cabo la Secretaría Distrital de la Mujer para prevenir el acoso en los taxis de Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de la Mujer, el organismo desarrolla jornadas de sensibilización con conductores, integrándolos como aliados en la prevención de la violencia sexual. Gracias a su presencia en las calles, pueden apoyar a las mujeres que sufren acoso, recibiendo formación en estrategias de intervención como las 5D y participando en iniciativas del Programa de Transformaciones Culturales orientadas a cambiar prácticas sociales y promover el respeto en el transporte público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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