Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con información oficial de TransMilenio, los ciudadanos de Bogotá deben prestar atención a las modificaciones de movilidad que se presentan el sábado 28 de noviembre de 2026. La razón de estos cambios es el partido de fútbol entre Santa Fe y Nacional, programado en el estadio El Campín, ubicado en la localidad de Teusaquillo. Como consecuencia de este evento deportivo, ocurrirán cierres viales en varias calles del sector, lo que motiva a TransMilenio a ajustar temporalmente algunos de sus servicios para garantizar la seguridad y el flujo vehicular.

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Según el informe de TransMilenio, cuatro servicios denominados TransMiZonales sufrirán desvíos temporales durante la jornada. Las rutas implicadas son SE14, A605, H605, A002 y 97. Es importante tener en cuenta que estas modificaciones se deben a los cierres en vías puntuales como la calle 53B Bis, calle 57A y la transversal 28. Por esta razón, las personas que utilizan estos servicios habitualmente deberán planear sus desplazamientos considerando estos cambios, con el fin de evitar retrasos e inconvenientes en sus recorridos.

TransMilenio informó a través de una pieza gráfica los detalles exactos de los desvíos y las alternativas de movilidad disponibles para los usuarios. Este tipo de información visual suele facilitar la comprensión de los cambios y orientar a las personas en cuanto a las rutas alternas o procedimientos a seguir durante el cierre vial.

Además, TransMilenio remarcó la importancia de tener la tarjeta TuLlave recargada antes de asistir al partido o desplazarse por la zona afectada. La tarjeta TuLlave es el método de pago personalizado del sistema de transporte, y entre sus beneficios principales se incluyen: la posibilidad de hacer transbordos entre servicios sin costo adicional, realizar dos viajes a crédito cada día y la opción de recuperar el saldo en caso de extravío. De esta forma, la entidad asegura que los pasajeros cuenten con alternativas y servicios que contribuyan a una movilidad más ágil y segura, incluso en jornadas con eventos de alta afluencia, como lo es un partido de fútbol en El Campín.

La recomendación general para quienes piensan movilizarse por la zona es informarse oportunamente y prever rutas alternas. Estas medidas permiten que la movilidad en Bogotá se mantenga lo más fluida posible, aún en medio de eventos masivos que alteran el tránsito habitual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles rutas de TransMilenio tendrán desvíos por el partido Santa Fe vs Nacional?

Según TransMilenio, las rutas afectadas por los desvíos durante el partido entre Santa Fe y Nacional son SE14, A605, H605, A002 y 97. Estas modificaciones obedecen a los cierres viales temporales en la zona de El Campín, puntualmente en la calle 53B Bis, calle 57A y transversal 28.

¿Qué beneficios tiene la tarjeta TuLlave personalizada en TransMilenio?

La tarjeta TuLlave personalizada, según TransMilenio, permite a los usuarios realizar transbordos gratuitos, acceder a dos viajes a crédito diarios y, en caso de pérdida, recuperar el saldo. Esto facilita el uso del sistema y ofrece mayor seguridad a los pasajeros, especialmente durante eventos con desvíos y alta demanda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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