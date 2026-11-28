Por: El Espectador

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Meridiano 3026 llama la atención de cualquiera que transite por la NQS, Las Américas o la calle 26. A primera vista, parece una simple pared de concreto que separa sectores, pero en su interior hay mucho más que eso: el edificio alberga 732 apartamentos, algunos con dimensiones inferiores a 25 metros cuadrados. El tamaño de estas viviendas y el aspecto del edificio no pasaron desapercibidos y generaron críticas en la opinión pública. Frente a las quejas, la constructora Buen Vivir explicó que, antes de iniciar la obra, intentó negociar la compra de un lote vecino con el fin de ampliar el proyecto. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, la compañía decidió ajustar la planificación según la extensión disponible, lo que resultó en la edificación actual según lo informado en las notas de prensa consultadas.

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La capacidad de adaptación a espacios reducidos parece ser una característica de Buen Vivir. Este rasgo se evidencia en otro de sus grandes desarrollos, Alameda de la Calleja, ubicado en Usaquén. Igual que en Meridiano 3026, el proyecto fue criticado por concejales y urbanistas por su impacto visual y la densidad propuesta para el sector. Alameda de la Calleja está planeado sobre un terreno de tamaño comparable con la cancha de El Campín y se encuentra en la autopista Norte con calle 127. Allí, la constructora proyectó una estructura de 29 pisos y 1.579 apartamentos, con unidades que van desde apenas 22 metros cuadrados hasta espacios de 114 metros, en un área tradicionalmente ocupada por edificaciones de menor altura y densidad.

La aparición de edificaciones como Meridiano 3026 y Alameda de la Calleja despierta cuestionamientos sobre las decisiones urbanísticas que las permitieron. Abordar la explicación requiere analizar las normas establecidas durante distintas administraciones, incluyendo dos versiones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. Según la información disponible, bajo la vigencia del Decreto 190 de 2004, conocido como el antiguo POT, el exalcalde Gustavo Petro firmó el Decreto 562 en 2014. Este decreto facilitó la construcción de edificaciones altas en diferentes zonas de la ciudad, abriendo la puerta para proyectos de mayor envergadura y densidad arquitectónica. La diferencia entre lo que autorizan estas normas y lo que finalmente se construye revela un complejo entramado de interpretaciones y decisiones técnicas que definieron el paisaje actual de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características del edificio Meridiano 3026 y por qué ha sido criticado?

El edificio Meridiano 3026 destaca por tener 732 apartamentos, varios de ellos con menos de 25 metros cuadrados. Esta alta densidad y la limitación de espacio en sus unidades residenciales han generado críticas sobre las condiciones de habitabilidad y su impacto en el entorno, según información difundida por medios y declaraciones de la propia constructora Buen Vivir.

¿Qué decisiones urbanísticas permitieron edificaciones como Alameda de la Calleja en Bogotá?

La construcción de edificaciones altas y densas, como Alameda de la Calleja, fue posible debido a normativas impulsadas en administraciones pasadas. De acuerdo con la información proporcionada, el cambio clave vino con el Decreto 562 de 2014, expedido por el exalcalde Gustavo Petro, el cual permitió la edificación de estructuras de gran altura en la ciudad bajo la vigencia del entonces Plan de Ordenamiento Territorial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.