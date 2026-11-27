Por: Noticiero 90 minutos

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El gobierno nacional anunció oficialmente el inicio de los preparativos para reactivar la asignación de subsidios a la compra de vivienda por medio del programa 'Mi Casa Milagro'. Esta iniciativa busca convertirse en la pieza clave para que miles de familias colombianas retomen sus proyectos de adquirir vivienda propia, una meta que en los últimos años se vio truncada para muchos hogares debido a decisiones administrativas. Según informó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, aproximadamente 153 mil hogares en Colombia perdieron la posibilidad de acceder a su propia vivienda en el transcurso de los cuatro años anteriores. Esta cifra, según el funcionario citado, corresponde al periodo en que la asignación de subsidios fue suspendida por parte de la administración anterior, lo que dejó a muchas familias que ya tenían el título de propiedad sin respaldo financiero, obligándolas a interrumpir el proceso de adquisición.

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Frente a ese panorama, la actual administración planteó un ambicioso plan de inversiones para el sector vivienda alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Esta estrategia prevé una inversión de aproximadamente 20 billones de pesos, de acuerdo con declaraciones oficiales recogidas en medios. En ese presupuesto se incluye la financiación específica para el programa 'Mi Casa Milagro'. Además, el ministro Beltrán Martínez detalló que los recursos destinados al programa serán gestionados mediante vigencias futuras, lo que garantizaría continuidad y seguridad en el desarrollo de los subsidios en los próximos años.

La puesta en marcha del programa aún se encuentra en fase de concertación y definición técnica, con conversaciones entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este proceso permitirá definir los mecanismos operativos y los criterios para la asignación de los beneficios. Según las proyecciones divulgadas, se espera que el subsidio pueda ser solicitado por ciudadanos de los 32 departamentos del país, aunque el acceso dependerá del avance de la discusión y eventual aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso.

Ante la expectativa generada por esta medida, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recomendó a las familias interesadas estar atentas a la información que se divulgará a través de los canales oficiales, donde se anunciarán los requisitos y procedimientos que deberán seguir quienes aspiren a beneficiarse de este subsidio.

¿En qué consiste el programa Mi Casa Milagro y a quiénes beneficiará?

De acuerdo con la información divulgada, Mi Casa Milagro es una iniciativa gubernamental diseñada para facilitar la adquisición de vivienda propia en Colombia, mediante la asignación de subsidios económicos. El programa está orientado a beneficiar a miles de familias que, según las cifras oficiales, vieron suspendida esa oportunidad en los últimos años. Los beneficiarios potenciales serán aquellos hogares en los 32 departamentos del país, siempre que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 sea aprobado y la estructura técnica del subsidio quede definida.

¿Cómo será la financiación del programa Mi Casa Milagro según el Ministerio de Vivienda?

La financiación del programa Mi Casa Milagro provendrá de un presupuesto de alrededor de 20 billones de pesos, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El ministro Jaime Andrés Beltrán Martínez indicó que la asignación de estos recursos se organizará mediante el mecanismo de vigencias futuras, asegurando la disponibilidad y desembolso progresivo de fondos necesarios para entregar los subsidios de vivienda a los hogares colombianos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.