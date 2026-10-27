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Los subsidios de vivienda que contempla el programa Mi Casa Milagro en Colombia dependen de la obtención de nuevos recursos por parte del Gobierno nacional, un aspecto clave tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la información oficial, la reconstrucción de las zonas más afectadas requerirá una fuerte inversión, sumando un total de $54,3 billones, de los cuales $19,7 billones estarán focalizados en la recuperación del sector de vivienda, según declaraciones del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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El Gobierno lanzó Mi Casa Milagro para el periodo 2026-2030, enfocado en facilitar el acceso a una vivienda propia para familias de estratos 1, 2 y 3 que no posean casa propia y cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales. Este programa está diseñado para otorgar diferentes alternativas, como el acceso a Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), categorías que buscan priorizar a hogares vulnerables. Inicialmente, la iniciativa atenderá especialmente a las familias damnificadas por el terremoto de 2026.

El Ministerio de Vivienda informó que en 2027 se buscarán recursos adicionales para ampliar la cobertura del programa a otros departamentos que no hayan resultado afectados por el desastre. Sin embargo, esta ampliación dependerá de la disponibilidad financiera que logre el Gobierno, por lo que la continuidad y expansión de los subsidios no están aseguradas por ahora.

La fase inicial de reconstrucción ya cuenta con $1,7 billones, lo que permitirá poner en marcha incentivos fiscales y la opción de desarrollar proyectos habitacionales a través del mecanismo de obras por impuestos. Posteriormente, una segunda etapa se orientará a viviendas industrializadas, acuerdos de colaboración con el sector privado y el otorgamiento de subsidios para arriendo y servicios públicos especialmente para los hogares más vulnerables de estratos 1, 2 y 3. La tercera fase prevé la construcción de cerca de 20.000 viviendas nuevas en las zonas afectadas, en coordinación con entidades territoriales, priorizando la identificación de terrenos disponibles para avanzar con el proceso.

Por ahora, el Gobierno no ha abierto inscripciones ni ha habilitado formularios oficiales para Mi Casa Milagro, por lo que la población interesada deberá estar atenta a los anuncios oficiales y a la confirmación de los requisitos y condiciones para participar en el programa. Así, el futuro de los subsidios de vivienda dependerá en gran medida de la gestión de recursos adicionales y de la evolución del proceso de reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se abrirán las inscripciones para el programa Mi Casa Milagro en Colombia?

Hasta el momento de la información disponible, el Gobierno no había habilitado ningún proceso oficial de inscripción ni formularios para el programa Mi Casa Milagro. Las personas interesadas deberán esperar comunicados oficiales donde se informe sobre fechas, requisitos y procesos de acceso.

¿Qué diferencia existe entre Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Colombia?

En el contexto presentado, la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) son categorías específicamente orientadas a hogares que cumplen ciertos criterios socioeconómicos. VIS se dirige a familias con ingresos limitados, mientras que VIP prioriza hogares en situaciones de mayor vulnerabilidad y bajos recursos, aunque los detalles técnicos adicionales no fueron mencionados en la información proporcionada.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.