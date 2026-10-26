Por: Noticiero 90 minutos

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El fenómeno de El Niño ya fue declarado oficialmente en Colombia, lo cual marca una etapa de alerta para las autoridades y los hogares del país. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), desde el 8 de octubre de 2026 se confirmó la presencia de este fenómeno climático, y las proyecciones indican que hay un 83% de probabilidad de que mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte por lo menos hasta el primer trimestre de 2027. En consecuencia, las medidas para ahorrar agua y energía no solo son recomendables, sino necesarias ante los posibles efectos que traerá El Niño sobre las lluvias y las temperaturas.

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Según datos oficiales del IDEAM, varias regiones del país, incluyendo la Andina, Caribe y Pacífica, enfrentarán disminuciones significativas en los niveles de lluvia. En departamentos como La Guajira, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca se anticipan reducciones superiores al 50% en las precipitaciones, lo que podría afectar tanto el caudal de los ríos como los niveles en los embalses. Esta situación representa un reto importante para el suministro de agua y la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, recursos fundamentales para la vida cotidiana y el funcionamiento del país.

Aunque El Niño no implica que deje de llover en todo el territorio, el IDEAM aclara que el impacto varía según la región y que en octubre y noviembre aún se presenta la segunda temporada de lluvias, aunque con registros por debajo del promedio histórico en muchos lugares. Por esto, tanto el Ministerio de Ambiente como el IDEAM recomiendan limitar el consumo de agua y energía como estrategia de prevención. Ahorrar estos recursos contribuye a evitar el desperdicio y facilita la sobrevida de los suministros existentes.

En respuesta al fenómeno, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el 25 de octubre una campaña nacional enfocada en el ahorro de agua, energía y gas. El mandatario manifestó que aplicará medidas de consumo responsable en su hogar y extendió la invitación a que familias, empresas y entidades públicas hagan lo propio. El llamado busca reducir el desperdicio y fomentar el uso eficiente de los recursos, aunque hasta el momento no se han revelado todos los detalles de la iniciativa. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el IDEAM insisten en la importancia de mantenerse informado sobre el clima, evitar quemas y fogatas en zonas verdes y reportar los incendios forestales de inmediato.

La responsabilidad de cuidar el agua y la energía recae tanto en las instituciones como en la ciudadanía; pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en tiempos de crisis climática.

¿Cuáles son los principales riesgos de El Niño para el agua y la energía en Colombia?

De acuerdo con el IDEAM, El Niño puede reducir significativamente las lluvias en varias regiones, bajando los niveles de ríos y embalses. Esto pone en peligro el abastecimiento de agua y la producción de energía hidroeléctrica, lo que podría afectar a millones de colombianos en los próximos meses.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades colombianas para afrontar El Niño?

El Ministerio de Ambiente, el IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomiendan reducir el consumo de agua y energía, evitar fogatas o quemas en zonas de vegetación y mantenerse informado sobre las condiciones climáticas, resaltando la importancia de la prevención y el uso eficiente de los recursos disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.