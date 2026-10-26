Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a los habitantes de Bogotá a participar este martes 27 de octubre de 2026 en una jornada de vacunación que busca ampliar la cobertura y fortalecer la protección de la población contra distintas enfermedades prevenibles. De acuerdo con la SDS, cualquier persona puede acercarse con su documento de identidad a uno de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad para iniciar, continuar o completar su esquema de inmunización.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada tiene el propósito de prevenir enfermedades que representan un riesgo significativo para la salud pública, tales como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. Asimismo, la campaña incluye la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida de forma prioritaria a niñas y niños entre los 9 y 17 años, como parte de la estrategia de prevención de enfermedades asociadas a este virus. Según información oficial de la SDS, la ubicación de los puntos habilitados puede consultarse directamente a través de un enlace proporcionado en su plataforma digital, lo que facilita el acceso y la organización de las personas interesadas en recibir su dosis correspondiente.

Respecto a la vacunación para población priorizada, la Secretaría Distrital de Salud enfatiza que la inmunización contra la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores de 60 años solamente se realiza en centros de atención autorizados. Estos puntos cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, asegurando que la vacuna sea aplicada en condiciones seguras y bajo supervisión profesional. Los ciudadanos pueden conocer la ubicación exacta de estos puntos autorizados por las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios), consultando el enlace facilitado por la misma Secretaría.

Para encontrar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda a los ciudadanos utilizar la herramienta digital ‘Mapas Bogotá’. El proceso consiste en activar el buscador, escribir la palabra ‘vacunación’, seleccionar la opción de instituciones que prestan el servicio y navegar para identificar la dirección, horarios y datos relevantes antes de asistir con el documento de identidad. De este modo, la Secretaría promueve una asistencia informada y ordenada, fundamental para el éxito de la jornada y la salud colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vacunas disponibles en la jornada de vacunación del 27 de octubre de 2026 en Bogotá?

Durante la jornada anunciada por la Secretaría Distrital de Salud, se aplicarán vacunas contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras, conforme con lo informado por la entidad. Además, en puntos autorizados, las personas gestantes y los mayores de 60 años podrán acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla.

¿Cómo se puede ubicar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

De acuerdo con las indicaciones de la Secretaría Distrital de Salud, los ciudadanos pueden encontrar el punto de vacunación más próximo utilizando la plataforma ‘Mapas Bogotá’. El procedimiento consiste en buscar la palabra ‘vacunación’ en el sitio, seleccionar el servicio y consultar los datos relevantes antes de acudir personalmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z