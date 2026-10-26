Por: Portal Bogotá

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Este martes 27 de octubre de 2026, diversos barrios de Bogotá y municipios cercanos como Chía, Soacha y Tocancipá, ubicados en el departamento de Cundinamarca, experimentarán cortes de luz debido a trabajos de mantenimiento en las redes de energía. Según información publicada en el portal oficial de Bogotá, estas interrupciones están a cargo de Enel Colombia, empresa responsable de la distribución del servicio eléctrico, y hacen parte de un programa de intervenciones en la infraestructura con el fin de garantizar la calidad y seguridad del suministro.

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En Bogotá, los cortes afectados se distribuyen en varias localidades. En Chapinero, los barrios Los Rosales y La Cabrera tendrán cortes entre las 7:45 a. m. y las 5:00 p. m. En la localidad de Engativá, las zonas de Bonanza, La Faena y La Granja enfrentarán suspensiones que inician desde medianoche y se extienden hasta la noche, dependiendo del sector específico. Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe y Usaquén también verán afectados barrios como Ferrocaaja Fontibón, Tintalito, Hipotecho, Estación Central, El Dorado, La Uribe, Las Margaritas y Los Cedros, cada uno en franjas horarias señaladas puntualmente por la empresa proveedora.

En los municipios aledaños, las afectaciones estarán presentes en Chía —sectores Bojacá y Las Delicias— desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; en Soacha, especialmente la comuna 1 en el barrio Santa Ana, entre las 7:45 a. m. y las 3:45 p. m.; y en Tocancipá, la vereda La Fuente estará sin suministro desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Todas estas medidas, explicó Enel Colombia, tienen el objetivo de desarrollar mejoras y mantenimientos en puntos clave de la red eléctrica.

La empresa recomendó a los usuarios proteger sus electrodomésticos manteniéndolos desconectados durante los cortes, organizar sus actividades con anticipación, minimizar la apertura de neveras para preservar alimentos y permitir el ingreso de personal técnico cuando sea necesario, garantizando la identidad de los trabajadores a través del número oficial 601 5 115 115. Estas recomendaciones buscan reducir los inconvenientes y preservar la seguridad de los habitantes durante las intervenciones.

Estas acciones evidencian la importancia de la planificación y la comunicación transparente para los usuarios, quienes dependen del correcto funcionamiento del servicio energético en su vida cotidiana. De acuerdo con los anuncios de Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, la difusión oportuna de horarios y sectores afectados es fundamental para que la ciudadanía pueda prepararse adecuadamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca con cortes de luz el 27 de octubre de 2026?

El 27 de octubre de 2026, los barrios afectados en Bogotá incluyen Los Rosales y La Cabrera (Chapinero), Bonanza, La Faena y La Granja (Engativá), Ferrocaaja Fontibón (Fontibón), Tintalito y Hipotecho (Kennedy), Estación Central (Puente Aranda), El Dorado (Santa Fe), La Uribe, Las Margaritas y Los Cedros (Usaquén). Los municipios de Chía (sectores Bojacá y Las Delicias), Soacha (Santa Ana) y Tocancipá (vereda La Fuente) en Cundinamarca también tendrán cortes de luz en horarios preestablecidos.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomendó desconectar electrodomésticos para protegerlos, organizar las actividades considerando la suspensión del servicio, evitar abrir frecuentemente la nevera para conservar alimentos, y permitir el acceso del personal técnico a edificios o conjuntos. Además, sugiere a los usuarios validar la identidad de los trabajadores llamando al teléfono oficial antes de autorizar su ingreso para garantizar la seguridad durante las labores de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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