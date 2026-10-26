Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se convierte nuevamente en epicentro de la reflexión y el arte con la apertura de la exposición gratuita Geografías Comunes, una propuesta curada por la Administración Distrital a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Esta exhibición reúne tres piezas galardonadas durante las primeras ediciones de la Bienal de Artes Plásticas y Visuales de la FUGA, en 2010, 2012 y 2014, y estará disponible para la ciudadanía hasta el 14 de noviembre en las salas de exposición de la FUGA. La muestra está concebida para todo tipo de público y se puede visitar sin costo de martes a sábado, entre las 10:00 a. m. y 5:00 p. m., según información oficial de la entidad.

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De acuerdo con los datos de la FUGA, la exposición tiene como núcleo tres obras de reconocidos artistas: Clemencia Echeverri, Delcy Morelos y Mario Opazo. Cada una de estas piezas fue ganadora de los Premios de Adquisición en diferentes ediciones de la bienal y, por primera vez, se encuentran bajo una misma visión curatorial para dialogar sobre las huellas de la violencia, el territorio y la relación entre el cuerpo y la naturaleza colombiana. La obra ‘Treno 2/5’ de Echeverri es una videoinstalación que utiliza la fuerza visual del agua y el sonido para homenajear a las víctimas de la violencia en el río Cauca; ‘Si yo fuera tela’ de Morelos es una instalación de tierra sobre yute, explorando el vínculo entre el cuerpo y el paisaje; mientras que ‘Soporte’ de Opazo rescata la memoria de la construcción de una maloca indígena amazónica al interior de una casa colonial, poniendo en tensión dos maneras de habitar y concebir el territorio.

Un elemento innovador de la muestra es la implementación de La Ventana Binacional, que conecta a visitantes de la FUGA en Bogotá con el Museo Casa Guayasamín en Quito, Ecuador, mediante una conexión audiovisual en tiempo real, promoviendo así el intercambio cultural y la interacción entre públicos de ambos países.

La Colección de Arte de la FUGA, de acuerdo con la propia fundación, tiene una historia que inicia en la década de 1970 con la Galería El Punto y la Galería La Gruta. Este acervo se consolidó en los años ochenta, fortaleciéndose con aportes de certámenes como el Salón de Agosto, el Salón del Fuego y la Bienal de Artes Plásticas y Visuales, convirtiéndose en patrimonio público que pone en diálogo a destacados creadores nacionales e internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas participan en la exposición ‘Geografías Comunes’ de la FUGA y cuáles son sus obras?

En la exposición ‘Geografías Comunes’ de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño participan Clemencia Echeverri, Delcy Morelos y Mario Opazo. Sus obras: ‘Treno 2/5’ (videoinstalación sobre la memoria del río Cauca y las víctimas de la violencia), ‘Si yo fuera tela’ (instalación de tierra sobre yute que reflexiona sobre el cuerpo y su relación con la naturaleza) y ‘Soporte’ (registro del proceso de construcción de una maloca en una casa colonial) son las piezas seleccionadas que dialogan en torno a memoria, territorio y conflicto.

¿Dónde y hasta cuándo se puede visitar la exposición ‘Geografías Comunes’ en Bogotá?

La exposición ‘Geografías Comunes’ estará abierta hasta el 14 de noviembre en las salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ubicadas en la calle 10 # 3-16 en Bogotá. El ingreso es libre y el horario es de martes a sábado, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., de acuerdo con la información proporcionada por la FUGA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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