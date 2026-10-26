Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de su estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ha puesto en marcha una nueva alternativa de formación dirigida específicamente a personas mayores de 50 años. Este programa lleva por nombre Experta +50 y tiene como objetivo principal brindar a este grupo poblacional la posibilidad de acceder de manera gratuita a cursos de inglés. La iniciativa se realiza en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad reconocida por su trayectoria en educación técnica y formación para el trabajo en Colombia. Según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, Experta +50 acerca las oportunidades de aprendizaje de inglés a quienes buscan fortalecer habilidades útiles tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral.

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El programa, denominado también ‘Yes, Bogotá’, responde a la creciente necesidad de actualizar y diversificar los conocimientos de la población mayor, en un contexto donde el dominio de un segundo idioma puede abrir nuevas posibilidades de empleo y desarrollo personal. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, este tipo de formación gratuita está pensada para quienes desean mejorar su perfil profesional, facilitando la transición hacia nuevas oportunidades laborales o ampliando su participación en el mercado de trabajo.

Las personas interesadas en participar pueden consultar la oferta e inscribirse a través del portal de formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, una plataforma destinada a promover procesos educativos pertinentes en la capital. Las inscripciones para los cursos de inglés gratuitos estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2026, permitiendo que los ciudadanos mayores de 50 años planifiquen con tiempo su participación. La plataforma mencionada ofrece información detallada sobre el proceso de inscripción, requisitos y beneficios asociados con la formación proporcionada por el SENA.

Con este tipo de estrategias, Bogotá reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo de las habilidades de su población, especialmente de aquellos sectores que, en ocasiones, encuentran barreras para acceder a la formación continua. Experta +50 no solo facilita el aprendizaje de un nuevo idioma, sino que también contribuye a fortalecer la seguridad y autonomía de las personas en la madurez, integrándolas de manera más activa en los diferentes escenarios económicos y sociales de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a los cursos gratuitos de inglés para mayores de 50 años en Bogotá?

Para inscribirse en los cursos gratuitos de inglés orientados a mayores de 50 años, usted debe consultar la oferta disponible en el portal de formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2026 y requieren seguir el proceso dispuesto en la plataforma para asegurar un cupo en el programa Experta +50.

¿Qué beneficios ofrece el programa Experta +50 para personas de más de 50 años en Bogotá?

El programa Experta +50 ofrece la posibilidad de aprender inglés de manera gratuita, facilitando el acceso a nuevas herramientas para el desarrollo profesional y personal de las personas mayores de 50 años. Esta iniciativa, respaldada por el SENA, busca fortalecer el perfil laboral de quienes participan, permitiéndoles aspirar a nuevos empleos y enriquecer su vida cotidiana en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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