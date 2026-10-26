La tragedia por el hombre que murió en El Dorado tiene un nuevo capítulo con la reacción de la Aeronáutica Civil luego del hecho que se hizo público en la mañana del lunes 26 de octubre de 2026.

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La Aerocivil confirmó el lamentable fallecimiento de un funcionario adscrito a la institución luego registrarse una fatal caída desde una torre en las instalaciones operativas del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá.

El suceso conmocionó al personal técnico de la terminal aérea este 26 de octubre de 2026, activando inmediatamente operativos de emergencia coordinados por las brigadas internas y las entidades judiciales de la capital colombiana.

La estructura donde hallaron el cadáver corresponde a la cubierta superior del edificio perteneciente al Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), de acuerdo con los primeros informes técnicos suministrados por los rescatistas.

Luego ubicar a la víctima sobre la edificación, el organismo rector activó las rutas institucionales de respuesta rápida para resguardar la escena y facilitar la llegada urgente de los peritos forenses competentes.

La entidad precisó que frente al trágico desenlace “se activaron los protocolos internos y se dio aviso a las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos correspondientes” para esclarecer a cabalidad lo sucedido.

Las unidades de criminalística inspeccionaron minuciosamente el perímetro para recolectar evidencias materiales probatorias, testimonios de los compañeros de turno y grabaciones de videovigilancia que determinen las circunstancias exactas que propiciaron la caída del trabajador.

Frente al dolor de sus seres queridos, “la Aeronáutica Civil expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario” en este momento de profunda aflicción institucional.

Asimismo, la entidad optó por la prudencia informativa para evitar especulaciones infundadas en torno a las causas del lamentable episodio con el fallecido en la torre del aeropuerto El Dorado mientras avanzan las respectivas indagaciones judiciales y forenses en Bogotá.

La directiva recalcó que “por respeto a su familia y mientras avanzan las investigaciones, no se entregará información adicional ni se divulgarán versiones o detalles que no hayan sido confirmados oficialmente”.

Finalmente, las directivas advirtieron que mantendrán total reserva sobre hipótesis preliminares, asegurando que “cualquier información relacionada con el caso será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales” mediante su cuenta verificada @AerocivilCol.

Las autoridades competentes continúan recopilando los dictámenes médicos legales para establecer la dinámica de este trágico incidente que enluta a la aviación civil en el territorio colombiano.

¿Cómo reportar si encuentro un cadáver en Colombia?

Encontrar un cuerpo sin vida en el territorio colombiano exige serenidad inmediata y el cumplimiento de medidas estrictas para preservar intacto el lugar del lamentable hallazgo.

El ciudadano debe comunicarse rápidamente con la línea de emergencias uno dos tres o acudir ante la estación de policía más cercana para notificar la situación ocurrida.

Durante el aviso telefónico, el informante detalla la ubicación geográfica precisa, puntos de referencia visibles y características generales del entorno sin aproximarse de forma imprudente al perímetro.

Asimismo, resulta fundamental evitar cualquier contacto directo con el cuerpo, prendas u objetos circundantes para no contaminar huellas ni alterar evidencias probatorias valiosas para la investigación.

Tras recibir el llamado, patrullas policiales acuden prontamente al sitio para verificar la novedad, custodiar la zona y trazar cintas de acordonamiento para restringir el paso peatonal.

Posteriormente, las unidades de criminalística adscritas al Cuerpo Técnico de Investigación o a la Seccional de Investigación Judicial asumen el control riguroso de la escena.

Los peritos judiciales ejecutan la fijación fotográfica, recopilan rastros biológicos y realizan la inspección técnica al cadáver para documentar formalmente las circunstancias del deceso.

Finalmente, los expertos trasladan el cuerpo hacia las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte e individualizar plenamente al occiso.

El reporte oportuno y la preservación responsable del sitio facilitan el trabajo forense de las autoridades competentes, garantizando el esclarecimiento expedito de los hechos en el país.

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