La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil informó este lunes (26 de octubre) el fallecimiento de uno de sus funcionarios, cuyo cuerpo fue hallado en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), de acuerdo con los reportes preliminares emitidos por la entidad.

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Tras el hallazgo dentro de la sede institucional, se activaron los protocolos internos correspondientes y se notificó formalmente a las autoridades competentes para que asuman los procedimientos de rigor en el lugar.

Según fuentes preliminares, la víctima del hecho era un hombre de 35 años, que cayó de un piso tercero. Sin embargo, esos datos hacen parte de la investigación.

Frente al suceso, la autoridad aeronáutica indicó que las instancias competentes ya se encuentran adelantando las investigaciones y diligencias de ley.

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La entidad precisó que, por respeto a la familia del colaborador y con el fin de no interferir en el avance de las pesquisas en curso, no suministrará información complementaria ni divulgará versiones o detalles que no hayan recibido confirmación oficial previa.

La Aeronáutica Civil manifestó sus condolencias y sentimientos de solidaridad con los familiares, allegados y compañeros de trabajo del servidor fallecido.

Asimismo, la entidad aclaró que cualquier dato o actualización verificada sobre este caso se dará a conocer exclusivamente a través de sus canales institucionales autorizados en redes sociales (@AerocivilCol) y en su sitio web (www.aerocivil.gov.co).

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