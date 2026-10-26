Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad en el municipio de Ataco, Tolima, se ha visto golpeada por una serie de hechos violentos que mantienen en vilo tanto a las autoridades como a la comunidad. En el área rural de esta población fueron hallados los cuerpos de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25. Este suceso, que estremeció a los habitantes, fue acompañado por la aparición de un letrero con señalamientos de presunta colaboración con un grupo armado, aunque tales acusaciones no han sido confirmadas de manera oficial, según información documentada por El Nuevo Día.

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A la consternación por el doble homicidio se suma la desaparición de seis ciudadanos: José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto, Duber Guluma Navarro y Sebastián Cortés. Sus nombres han sido identificados por sus familias, quienes aún esperan información concreta sobre su paradero. En esta etapa de la investigación, la Fiscalía General de la Nación ha activado la búsqueda inmediata, ya que todavía no existe claridad respecto a si las desapariciones están vinculadas de forma directa con los asesinatos de Laura Ximena y Arquímedes, o si responden a otras circunstancias.

De acuerdo con reportes locales, las autoridades en Ataco han respondido frente a la gravedad de los hechos organizando un consejo de seguridad, al que asistieron representantes de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo y autoridades del departamento. La principal prioridad en este momento es localizar a las seis personas que permanecen desaparecidas y avanzar en los esfuerzos para esclarecer tanto los recientes asesinatos como las desapariciones reportadas en la misma región.

La comunidad de Ataco continúa en estado de alerta, mientras las investigaciones siguen su curso sin información concreta sobre la suerte de las personas desaparecidas ni sobre los móviles detrás de los asesinatos. Los familiares y habitantes del municipio insisten en el esclarecimiento de los hechos y en la protección de la población, esperando pronunciamientos oficiales conforme avance el trabajo de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las personas desaparecidas en Ataco, Tolima?

Las seis personas reportadas como desaparecidas en la zona rural de Ataco, Tolima son José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto, Duber Guluma Navarro y Sebastián Cortés. Sus familiares y la comunidad permanecen a la espera de información confiable sobre su situación, mientras la Fiscalía adelanta su búsqueda, según El Nuevo Día.

¿Qué acciones han tomado las autoridades frente a los homicidios y desapariciones en Ataco?

Las autoridades de Ataco han organizado un consejo de seguridad en el que participaron entes como la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, la Personería y la Defensoría del Pueblo, junto con autoridades departamentales. Como resultado, se ha priorizado tanto la búsqueda de los desaparecidos como la investigación de los recientes homicidios, según confirmaron reportes locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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