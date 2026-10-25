Por: El Espectador

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La muerte de Angie Valentina Rodríguez Ruiz continúa envuelta en una serie de interrogantes y dudas que han generado conmoción en Ubaté y Cajicá, Cundinamarca. La joven universitaria falleció tras caer de una camioneta tipo turbo el pasado 13 de octubre, cerca de la Universidad Militar Nueva Granada. Ocho días después perdió la vida a causa de las graves lesiones que sufrió en ese incidente, según el relato de su madre, Luz Dary Ruiz, recogido por La FM Fin de Semana.

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La madre sostiene que existen inconsistencias en la versión oficial, la cual indica que su hija se lanzó voluntariamente del vehículo en movimiento. Ella rechaza esta hipótesis y demanda a las autoridades que esclarezcan con rigor lo acontecido. Además, denunció que Angie Valentina, durante su relación sentimental, había sido víctima de episodios de violencia física y psicológica, amenazas y un fuerte control por parte de su pareja, quien era el conductor de la camioneta según el testimonio de Ruiz.

El contexto previo al accidente arroja más sombras sobre lo ocurrido. Según Luz Dary, el día de los hechos, Angie no asistió a la universidad y su última conversación fue desde un puente peatonal, minutos antes de que se comunicara el accidente. Hacia las 5:00 p.m., la madre fue informada por la Policía sobre el siniestro y la urgencia de trasladarse al hospital de Cajicá. La versión dada por el conductor, según la cual la joven se arrojó de la camioneta, resulta ilógica para la familia. Además, está pendiente esclarecer si se encontraban otras personas en la cabina durante el trayecto, dato que hasta el momento no ha sido aclarado públicamente.

Por otro lado, Luz Dary asegura que la relación sentimental de su hija, que duró entre tres y cuatro años, estuvo marcada por episodios de agresión y control, incluyendo restricciones en su vestir y hostigamiento laboral por parte del hombre señalado. Destaca también que Angie sentía temor para finalizar la relación por posibles represalias, información que la madre comparte para que las autoridades puedan determinar su relevancia durante las investigaciones.

La familia señala la presencia de videos, fotografías y testimonios como elementos clave para esclarecer los hechos. Ruiz afirma tener imágenes en las que se evidenciaría una respuesta tardía de quienes asistieron a su hija tras la caída. Igualmente, puso de manifiesto su preocupación por el tiempo de llegada de la ambulancia, aunque señaló que este dato aún debe ser confirmado por las autoridades. Todos estos elementos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con la esperanza de que el caso no quede impune y se establezcan responsabilidades si corresponde.

¿Cuáles fueron las dudas de la familia de Angie Valentina Rodríguez sobre su presunta caída?

La familia de Angie Valentina Rodríguez duda de la hipótesis que sostiene que la joven se lanzó de la camioneta tipo turbo. Su madre, Luz Dary Ruiz, considera ilógica esa versión y solicita a las autoridades investigar si su hija saltó voluntariamente o si existieron otras circunstancias alrededor del accidente, así como la presencia de otras personas en la cabina y los antecedentes de violencia denunciados.

¿Qué antecedentes de violencia se denunciaron en la relación de Angie Valentina Rodríguez?

Luz Dary Ruiz afirmó que durante la relación sentimental de su hija, la joven habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, amenazas, control sobre su vestimenta y hostigamiento en su trabajo. Aseguró también que Angie tenía miedo de terminar la relación por temor a represalias, hechos que han sido expuestos ante las autoridades para su verificación en la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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