Por: El Espectador

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El proceso de liquidación del ministerio de la Igualdad ha sumado un nuevo episodio polémico. Jhon Milton Rodríguez, quien funge como liquidador de dicha entidad, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con el desempeño de varias personas en reuniones del consejo directivo. Según Rodríguez, existen indicios de que Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían participado en la toma de decisiones dentro del Fondo de Igualdad de Oportunidades (FonIgualdad), sin contar, presuntamente, con la potestad normativa para hacerlo, lo que generó dudas sobre la legalidad de sus acciones.

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De acuerdo con declaraciones que el propio Rodríguez entregó, la denuncia fue radicada con el objetivo de que la justicia esclarezca "su presencia en el Consejo Directivo y por qué presuntamente ejerció un poder de facto e influyó directamente en el rumbo de la sesión ante ministros y viceministros". Uno de los delitos que se solicitó investigar es el de presunto fraude procesal, por lo que el liquidador pidió a la Fiscalía efectuar los procedimientos necesarios para determinar lo ocurrido con precisión. Toda esta situación fue reportada por El Espectador.

Rodríguez enfatizó que el gobierno actual no será "cómplice por omisión" y que la legalidad debe prevalecer para que "Colombia sabrá toda la verdad". Este caso se desarrolla en un contexto de controversias históricas alrededor del ministerio de la Igualdad. Desde su creación, la cartera estuvo envuelta en críticas, especialmente en lo relacionado con la asignación y ejecución de recursos durante la administración del expresidente Gustavo Petro, cuando la entonces vicepresidenta Francia Márquez estuvo al frente de la entidad.

La debacle del ministerio se consolidó luego de que la Corte Constitucional detectara anomalías en el origen legal de la entidad, situación que no fue remediada en el Congreso, lo que derivó en el proceso de liquidación que enfrenta actualmente. Así, la denuncia de Rodríguez se suma a una cadena de controversias que siguen marcando la historia de esta entidad, cuyo futuro depende ahora de las decisiones de la justicia colombiana y los hallazgos que resulten de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ministerio de la Igualdad está en proceso de liquidación?

El ministerio de la Igualdad entró en proceso de liquidación porque la Corte Constitucional detectó inconsistencias en la constitución legal de la entidad, las cuales no fueron corregidas en el Congreso, según los reportes citados por El Espectador.

¿Qué es el FonIgualdad y cuál fue su papel en las presuntas irregularidades?

El FonIgualdad, o Fondo de Igualdad de Oportunidades, es la instancia en la que, según el liquidador Jhon Milton Rodríguez, se detectaron decisiones presuntamente influenciadas ilegalmente por personas que no tenían la autoridad normativa para participar, como Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.