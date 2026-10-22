Por: El Espectador

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La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó una decisión que marca un precedente en el acceso a información sobre casos de abuso sexual en la Iglesia católica en Colombia. El alto tribunal ratificó la Sentencia SU-184 de 2025, obligando a diversas diócesis y arquidiócesis a entregar información detallada sobre denuncias de abuso sexual cometidas contra niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la sentencia, fueron rechazadas las 50 solicitudes de nulidad presentadas por la Iglesia católica, que intentaba revertir la decisión.

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Esta determinación se origina en el trabajo investigativo de los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán Medina, quienes han documentado una serie de denuncias en torno a la conducta de miembros de la Iglesia católica. Según información difundida, su objetivo era precisar cuántos sacerdotes en Colombia han sido señalados por estas conductas, así como identificar quiénes han sido denunciados o presuntamente protegidos en el marco institucional de la Iglesia.

En 2023, Barrientos Hoyos y Estupiñán Medina solicitaron formalmente información a distintas organizaciones religiosas del país. A través de derechos de petición y solicitudes de acceso a la información, pidieron datos relacionados con la trayectoria de sacerdotes en Colombia, las quejas recibidas por violencia sexual contra menores y la respuesta institucional a dichas denuncias. Sin embargo, la respuesta de las entidades fue negativa o insuficiente, lo que llevó a los periodistas a interponer acciones de tutela con el fin de obtener la información requerida.

La Corte Constitucional revisó las decisiones tomadas por los jueces en los 50 expedientes objeto de tutela. De estos expedientes, 48 fueron interpuestos por los mencionados periodistas y los dos restantes, por presbíteros que solicitaron amparo frente a algunas decisiones judiciales que ordenaban la divulgación de la información. Finalmente, en la Sentencia SU-184 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional respaldó el derecho de petición y el derecho al acceso a la información, priorizando estos derechos frente a la negativa de las entidades religiosas.

De acuerdo con El Espectador, la noticia continúa en desarrollo y se espera que esta decisión pueda servir como base para futuros casos relacionados con derechos humanos, justicia y seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de la Sentencia SU-184 de 2025 en Colombia sobre la Iglesia católica?

La Sentencia SU-184 de 2025, según información citada por El Espectador, implica que varias diócesis y arquidiócesis en Colombia deben entregar información sobre denuncias de abuso sexual a menores cometidas por sacerdotes. Esta decisión resalta la protección de los derechos de petición y acceso a la información en investigaciones sensibles, como las relacionadas con violencia sexual en instituciones religiosas.

¿Qué derechos protege la Corte Constitucional en los casos de acceso a información sobre abuso en la Iglesia católica?

De acuerdo con la información sobre la sentencia, la Corte Constitucional protegió el derecho de petición y el derecho de acceso a la información. Ambos derechos fueron amparados frente a las negativas de organizaciones religiosas, permitiendo que periodistas pudieran acceder a datos sobre denuncias de abuso sexual a menores dentro de la Iglesia católica en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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