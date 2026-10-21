Por: El Espectador

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El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2027, que asciende a COP 634,9 billones, enfrenta un entorno de incertidumbre y polémica debido a un aparente vicio de trámite, el cual genera dudas sobre la validez legal del proyecto. Según lo revelado por El Espectador, la controversia surgió cuando se detectó que el artículo 65 fue incorporado en la Cámara de Representantes sin haber sido debatido ni votado en el Senado. La diferencia fue detectada tras la revisión de las actas de ambas cámaras, lo que dejó en evidencia que la proposición presentada por el senador Juan Fernando Caicedo no fue aprobada en el Senado, pero sí incluida en el articulado que recibió visto bueno de la Cámara, situación que fue confirmada por el secretario del Senado, Diego González.

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Las consecuencias de este error legislativo impactan directamente al presidente Abelardo de la Espriella y a los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y del Interior, Rodrigo Lara. Ante la anomalía, los equipos jurídicos analizan las rutas legales, entre ellas la posibilidad de que el Ejecutivo expida el presupuesto por decreto. Esta salida extraordinaria dependería de una revisión jurídica profunda y se conocería de manera oficial tras la declaración pública del ministro Gómez, prevista para el miércoles 21 de octubre, según El Espectador.

Uno de los puntos de debate radica en la interpretación jurídica sobre las facultades concedidas al Gobierno en el trámite, específicamente sobre la posibilidad de que expida el presupuesto de acuerdo con el texto aprobado en las comisiones, en caso de vicios insubsanables. Este matiz significaría la anulación de adiciones importantes, como los COP 3 billones asignados a la salud y los montos para la reconstrucción tras el terremoto, a la vez que recogería recortes a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual ha generado fuerte controversia, tal y como lo reporta El Espectador.

El escenario político se muestra dividido. Desde la oposición, representantes como Esmeralda Hernández y María Fernanda Carrascal denuncian un vicio insalvable que, en su criterio, tumbaría el presupuesto. Por el contrario, voces del Centro Democrático como María Clara Posada y Enrique Gómez han señalado que el error solo afecta el artículo en cuestión y no invalida el resto del acto legislativo, opción que abriría una disputa en la Corte Constitucional. Mientras tanto, otros congresistas advierten sobre el impacto negativo para el sector salud y para las regiones, ante la amenaza de que los recursos asignados se pierdan en el limbo administrativo.

La decisión final se debate entre vías legales alternativas y un ambiente de alta tensión, que muestra la fragilidad de los procedimientos legislativos y las repercusiones directas sobre el manejo de los recursos públicos del país.

¿Por qué está en riesgo el Presupuesto General de la Nación para 2027?

El riesgo que enfrenta el Presupuesto General de la Nación para 2027 radica en un posible vicio de trámite descubierto cuando se detectó que la Cámara de Representantes aprobó un artículo que no fue discutido ni votado en el Senado. Según El Espectador, esta discrepancia compromete la legalidad del proceso y podría impedir que el presupuesto se convierta en ley, teniendo como posible salida su expedición vía decreto.

¿Qué consecuencias puede traer la expedición del presupuesto por decreto?

En caso de que el Gobierno expida el presupuesto por decreto, como lo analizan los equipos jurídicos mencionados por El Espectador, el texto aplicado sería el aprobado en las comisiones económicas. Esto implica que podrían eliminarse los recursos adicionales destinados a la salud y reconstrucción, y consolidarse recortes a entidades como la JEP, lo que podría generar demandas y afectar la distribución de los recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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