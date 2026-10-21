Por: El Espectador

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En la madrugada de este 20 de octubre, el Congreso de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación por un valor de 634,9 billones de pesos colombianos, un hecho que inicialmente fue celebrado por el Gobierno. Sin embargo, rápidamente se encendieron las alertas debido a posibles irregularidades en el proceso legislativo, especialmente relacionadas con el artículo 65 del articulado aprobado. Según información de El Espectador, tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño iniciaron una revisión exhaustiva del trámite para determinar si se incluyó una proposición referente a dicho artículo sin la debida discusión previa en ambas cámaras.

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Durante el análisis, se evidenció que el texto aprobado en el Senado podría haber sido modificado posteriormente en la Cámara de Representantes sin que existiera un proceso de conciliación, situación que pondría en riesgo la validez jurídica del presupuesto. De acuerdo con reportes de El Espectador, asesores jurídicos de ambas corporaciones y del Ejecutivo están revisando las actas de los debates. Varios funcionarios consultados indicaron que, efectivamente, en el Senado se habría aprobado el texto del presupuesto sin votar la proposición relacionada con el artículo 65, pero que esta sí fue incluida y avalada en la Cámara. Esto habría provocado que los plenarios de ambas cámaras terminaran votando versiones distintas del articulado, un error de trámite grave que podría considerarse un vicio de inconstitucionalidad.

Figuras políticas como la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, advirtieron sobre la existencia de este vicio y anunciaron posibles acciones legales. Mientras tanto, fuentes del Ejecutivo señalaron que, como consecuencia de este error, el presidente Abelardo de la Espriella tendría que expedir el presupuesto vía decreto, una medida respaldada por la facultad de traslado presupuestal otorgada tras la aprobación en comisiones. También el secretario del Senado, Diego González, aclaró que la mencionada proposición nunca fue votada en el Senado, y el senador Carlos Meisel precisó que esta situación no invalida todo el proceso, pues lo aprobado en el primer debate en comisiones sigue en pie.

El artículo 65, objeto de la polémica, está relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y fue propuesto en el Senado por Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. Esta controversia ha desencadenado debates políticos tanto en el gabinete como en las bancadas del Congreso, y expone la complejidad y riesgos de los procedimientos legislativos en temas clave para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue polémico el artículo 65 del presupuesto en Colombia en 2023?

La polémica por el artículo 65 surgió porque la proposición referente a este tema, vinculada al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, no fue votada en el Senado pero sí en la Cámara de Representantes, según explicó El Espectador. Esto llevó a que las cámaras aprobaran textos distintos del presupuesto, generando cuestionamientos sobre la constitucionalidad y validez del proceso.

¿Qué consecuencias tiene que el presupuesto de Colombia se expida por decreto?

De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, el presupuesto podría ser expedido por decreto debido al vicio de trámite detectado. Esto implica que el presidente asume la facultad de definir el presupuesto directamente, basándose en el articulado avalado en comisiones, lo que podría aumentar la tensión política y abrir espacios para demandas o cuestionamientos por parte de la oposición.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.