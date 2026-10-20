La actividad legislativa y mediática de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal volvió a acaparar la atención pública en las últimas horas, luego de encadenar un error de conjugación verbal que se viralizó masivamente en plataformas digitales y de enfrentar el avance formal de una indagación disciplinaria por parte de los órganos de control.

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El episodio que desató una ola de reacciones y burlas en redes sociales como X, Instagram y Threads se originó en plena sesión de la corporación. Mientras defendía con vehemencia la gestión adelantada durante el anterior gobierno en relación con las manifestaciones contra la represión de la Fuerza Pública, la cabildante cometió un lapsus al emplear un pretérito inexistente en lugar de la forma correcta del verbo disminuir. En los extractos audiovisuales difundidos ampliamente por usuarios y opositores políticos, se le escucha manifestar textualmente: “Si usted va a decir que soy terrorista por defender a los colombianos y colombianas lo voy a seguir haciendo, durante el gobierno de Gustavo Petro se ‘disminujo'”.

Más allá de la controversia gramatical, la congresista afronta un frente judicial y disciplinario de mayor gravedad. La Procuraduría General de la Nación dio apertura formal a una investigación disciplinaria para esclarecer su presunta responsabilidad en la utilización de una menor de edad durante las protestas ciudadanas y sindicales desarrolladas el pasado miércoles 14 de octubre de 2026 en Bogotá.

El origen de esta actuación se remonta a la queja interpuesta por el concejal Santiago Perdomo Montoya ante la Comisión de Ética del Congreso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el propio Ministerio Público. Según los informes y registros audiovisuales aportados en la denuncia, la parlamentaria participó activamente en las marchas y apareció sobre una tarima acompañada por una niña de aproximadamente siete años frente a los manifestantes. En los videos se observa a la cabildante hablar al oído de la menor, tras lo cual esta procede a emitir consignas ante el micrófono, incluyendo una expresión soez dirigida directamente contra el presidente de la República. El denunciante advirtió que la exposición pública de la menor y la circulación masiva de su imagen vulneraron sus derechos fundamentales e identidad, hechos frente a los cuales la legislativa no ha emitido un pronunciamiento explicativo detallado.

Con el inicio formal de este expediente probatorio, la Procuraduría evaluará los elementos materiales y testimoniales necesarios para determinar si la congresista incurrió en faltas disciplinarias por la presunta instrumentalización de la menor. Mientras los estrados de control avanzan en la recolección de pruebas, la congresista continúa en el centro del debate político nacional, lidiando tanto con el escrutinio digital derivado de su reciente lapsus semántico como con las exigencias legales de rendir cuentas ante los entes disciplinarios.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.