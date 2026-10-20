Los artículos aprobados del Presupuesto General de la Nación 2027 establecen diferentes reglas para la ejecución, administración, seguimiento y manejo de los recursos públicos durante la próxima vigencia.

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Los artículos 8, 10, 21, 27, 28, 60, 65, 83 y 86 contienen disposiciones relacionadas con apropiaciones presupuestales, asignación de recursos, modificaciones y ejecución por parte de las entidades públicas.

El artículo 71 fue objeto de propuestas de modificación durante el debate, mientras que los artículos 79 y 80 están enfocados en el seguimiento del gasto.

El 79 busca fortalecer la administración del presupuesto orientado a resultados, con participación de Hacienda y el DNP, y el 80 establece mecanismos de trazabilidad para identificar y hacer seguimiento a recursos destinados a objetivos específicos.

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Un punto diferente corresponde a los artículos 84 y 85, que fueron separados para una discusión particular y no hacen parte de los 12 aprobados en el segundo bloque.

Estos generaron cuestionamientos porque podrían otorgar al Gobierno facultades para realizar movimientos presupuestales relacionados con el Fondo Milagro sin una nueva autorización del Congreso.

En conjunto, el debate define cómo se podrán ejecutar y administrar los $634,9 billones previstos en el Presupuesto 2027, mientras que el Fondo Milagro concentra la mayor controversia por el manejo de recursos destinados a la recuperación tras el terremoto.

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