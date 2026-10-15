Por: CENET

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La ponencia presentada para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación de 2027 mantiene el monto global en $634,9 billones, pero introduce importantes cambios en la forma en que se distribuirán estos recursos entre los diferentes sectores y entidades estatales. El documento, que se discutirá en las plenarias del Senado y la Cámara, propone reducir notablemente las apropiaciones asignadas inicialmente al servicio de la deuda pública nacional: de $152,4 billones a $144,1 billones, un recorte de $8,36 billones, equivalente al 5,5% menos respecto al primer debate. Esta cifra es superior a los $6,4 billones inicialmente anunciados por Christian Garcés, coordinador ponente, luego de una reunión con el Ministerio de Hacienda.

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De acuerdo con el legislador, el propósito de este ajuste es liberar recursos para otras prioridades nacionales. Además, incorpora la exigencia de que el Gobierno presente ante las comisiones económicas del Congreso un plan de austeridad y disminución de los gastos de funcionamiento. El alcance de esta revisión del gasto dependerá de las propuestas concretas que presente el Ejecutivo y de las decisiones del Congreso sobre su puesta en marcha.

Junto al recorte en deuda, la ponencia propone adicionar $4,5 billones al presupuesto del Ministerio de Hacienda, de los cuales $3,9 billones estarían destinados a inversión y $600.000 millones a funcionamiento, elevando el total asignado a esa cartera a $48 billones. También el sector de Minas y Energía recibiría una adición de $3 billones, incrementando su presupuesto a $10,51 billones, recursos que financiarían subsidios de energía, gas y transporte de combustibles en zonas de frontera.

Se destacan aumentos presupuestales para organismos de control ($267.000 millones netos), la modernización del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con $150.000 millones, la Registraduría Nacional del Estado Civil ($200.000 millones) y la Fiscalía General de la Nación ($100.000 millones). Paralelamente, disminuyen los recursos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La ponencia evidencia tensiones en la asignación de recursos entre regiones y sectores, inquietud expresada por varios representantes y por el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, quien pidió revisar el componente regional del presupuesto. Persisten dudas sobre los créditos con el Fondo Monetario Internacional y la financiación de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Así, aunque el monto total se mantiene, la discusión se centra en cómo se reajustan prioridades y se garantiza equidad y eficiencia en la distribución de los recursos para 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que recibirían más recursos en el Presupuesto General de la Nación 2027?

De acuerdo con la ponencia para el segundo debate, sectores como Hacienda y Minas y Energía serían los mayormente beneficiados con adiciones presupuestales. Hacienda sumaría $4,5 billones adicionales y Minas y Energía, $3 billones más, con el objetivo de fortalecer la inversión y subsidiar servicios energéticos y de gas, ajustando así las prioridades sectoriales del presupuesto.

¿Por qué se reduce el presupuesto destinado al servicio de la deuda pública nacional?

Según la ponencia y declaraciones de Christian Garcés, la reducción propuesta de $8,36 billones en el servicio de la deuda busca liberar recursos para otras necesidades del Estado. Además, va acompañada de un compromiso de austeridad y mayor eficiencia, obligando al Gobierno a presentar un plan para disminuir los gastos de funcionamiento y replantear el uso de los recursos disponibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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