El Black Friday 2026 llegó con descuentos de hasta el 39 % en Amazon para productos que van desde un purificador de aire de la marca Shark hasta una máquina para hacer helado de Nostalgia. Los precios, ya expresados en pesos colombianos, corresponden al 26 de noviembre de 2026 y pueden cambiar en cualquier momento.

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Los cuatro productos presentados aquí están disponibles en Amazon y cubren necesidades del hogar y del carro: calidad del aire interior, jugos saludables, limpieza del vehículo y postres caseros. A continuación, cada uno con sus características y el detalle del descuento activo.

Shark NeverChange HP162GN: el purificador con el descuento más alto de esta selección

El Shark NeverChange Detect iQ HP162GN tiene un precio de $ 710.964 durante el Black Friday en Amazon, frente a su precio original de $ 1.173.115, lo que representa un ahorro de $ 462.151 con un descuento del 39 %. De acuerdo con la ficha del producto en Amazon, este purificador de aire cubre hasta 750 pies cuadrados (aproximadamente 70 metros cuadrados) y no requiere cambio de filtro durante los primeros seis años de uso, lo que lo diferencia de la mayoría de modelos del mercado.

El sistema BreatheClear incluye una pantalla LCD que muestra en tiempo real la calidad del aire y detecta partículas, olores y compuestos orgánicos volátiles como pinturas y aerosoles.

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Sus sensores escanean el aire 3.600 veces por hora y ajustan automáticamente la potencia del equipo. La filtración supera el estándar HEPA al capturar el 99,98 % de partículas, incluyendo polvo, caspa de mascotas, polen, moho y algunos virus.

Lo que más destaca:

Sin cambio de filtro por 6 años: ahorra hasta el equivalente a US$450 en reemplazos, según la ficha de Amazon.

ahorra hasta el equivalente a US$450 en reemplazos, según la ficha de Amazon. Cobertura amplia: limpia hasta 750 pies cuadrados en una hora a velocidad máxima.

limpia hasta 750 pies cuadrados en una hora a velocidad máxima. Detección inteligente: atenúa la pantalla con poca luz para no interrumpir el sueño.

atenúa la pantalla con poca luz para no interrumpir el sueño. Sensores activos: escanea el aire 3.600 veces por hora y reacciona automáticamente.

Razones para comprarlo: el Shark NeverChange HP162GN es ideal para hogares con mascotas, personas alérgicas o quienes viven en apartamentos con poca ventilación natural. También es una opción sólida para quien quiere evitar el gasto recurrente en filtros de repuesto durante varios años.

A tener en cuenta: la cobertura de 750 pies cuadrados corresponde a la velocidad máxima del ventilador; en modos más silenciosos, el área efectiva puede ser menor.

Exprimidor de 5,2 pulgadas: pensado para quien quiere jugo sin picar fruta

El AMZCHEF exprimidor de jugos de 5,2 pulgadas cuesta $ 236.371 en Amazon durante el Black Friday, con un descuento del 15 % sobre su precio original de $ 278.250. Según la ficha publicada en Amazon, el conducto de alimentación de 5,2 pulgadas es suficientemente amplio para introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de trocearlas antes.

La tecnología de prensa lenta gira a 60 RPM, lo que reduce los atascos y minimiza los sedimentos. Tres filtros trabajan en conjunto para separar el hollejo del jugo. La carcasa es de acero inoxidable y el montaje toma cerca de 5 segundos con solo tres componentes. Se incluye un cepillo especializado para facilitar la limpieza.

Lo que más destaca:

Conducto ancho: 5,2 pulgadas permiten introducir frutas enteras sin cortar.

5,2 pulgadas permiten introducir frutas enteras sin cortar. Prensa lenta a 60 RPM: extrae más jugo y genera menos sedimento que los exprimidores centrífugos.

extrae más jugo y genera menos sedimento que los exprimidores centrífugos. Montaje en 5 segundos: solo tres piezas para armar y desarmar.

solo tres piezas para armar y desarmar. Seguridad integrada: se detiene de inmediato si se abre la tapa durante el uso.

Razones para comprarlo: el AMZCHEF es una buena opción para quienes preparan jugos con frecuencia y buscan un equipo fácil de limpiar y de alto rendimiento, sin tener que picar la fruta antes de exprimirla.

Nostalgia máquina de helado 2 Qt: para quien quiere postres caseros

La máquina eléctrica para hacer helado de Nostalgia tiene un precio de $ 120.799 para usuarios de Amazon Prime durante el Black Friday, con un 15 % de descuento sobre el precio anterior de $ 142.165.

Para quienes no son suscriptores de Prime, el precio sin oferta es de $ 142.165. De acuerdo con la ficha en Amazon, el recipiente de gel aislado de doble capa de 2 cuartos permite preparar helado, sorbete, yogur congelado y helado suave en aproximadamente 30 minutos.

No requiere hielo ni sal: basta con congelar el recipiente de gel antes de usarla. Cuenta con una tolva lateral para agregar mezclas como chispas de chocolate, trozos de caramelo o fruta durante la preparación. La base es de acero inoxidable y el proceso de armado es sencillo con pocas piezas.

Lo que más destaca:

Sin hielo ni sal: solo hay que congelar el recipiente de gel con anticipación.

solo hay que congelar el recipiente de gel con anticipación. Lista en 30 minutos: capacidad de 2 cuartos de helado u otras golosinas congeladas.

capacidad de 2 cuartos de helado u otras golosinas congeladas. Tolva de ‘mix-ins’: permite agregar ingredientes durante la preparación sin detener la máquina.

permite agregar ingredientes durante la preparación sin detener la máquina. Precio exclusivo Prime: $120.799 solo para suscriptores; los demás pagan $142.165.

Razones para comprarlo: la máquina Nostalgia es indicada para familias que quieren controlar los ingredientes de sus postres o para quienes disfrutan experimentar sabores en casa sin equipos complicados.

A tener en cuenta: el descuento del 15 % está disponible exclusivamente para suscriptores de Amazon Prime. Sin esa membresía, el precio sube a $142.165.

PULIDIKI masilla de gel limpiadora: el más indicado si su carro acumula polvo

La masilla de gel de limpieza PULIDIKI cuesta $ 22.930 en Amazon durante el Black Friday, con un 19 % de descuento sobre su precio original de $ 28.405. Según la descripción publicada en Amazon, este gel con aroma a lavanda está fabricado con materiales naturales y sirve para limpiar rejillas de ventilación, el tablero, el volante, los portavasos y otros rincones del interior del vehículo que son difíciles de alcanzar con trapos convencionales.

El uso es directo: se presiona el gel sobre la superficie y, al retirarlo, arrastra el polvo. Es reutilizable hasta que el material se oscurece por acumulación de suciedad. También funciona para teclados de computadora, controles remotos y otros electrónicos con superficies resistentes al agua. No debe usarse sobre pantallas de teléfono ni monitores.

Lo que más destaca:

Precio accesible: $ 22.930 con descuento del 19 %, la opción más económica de esta selección.

$ 22.930 con descuento del 19 %, la opción más económica de esta selección. Reutilizable: se puede usar repetidamente hasta que el gel se oscurece.

se puede usar repetidamente hasta que el gel se oscurece. Multiusos: sirve para el interior del carro, teclados, controles remotos y más.

sirve para el interior del carro, teclados, controles remotos y más. Sin agua: no requiere líquidos adicionales para activar su acción limpiadora.

Razones para comprarlo: la masilla PULIDIKI es una solución práctica para quienes acumulan polvo en las rejillas del carro o en los teclados de la oficina y buscan algo económico, fácil de usar y que no deja residuos húmedos.

A tener en cuenta: no debe aplicarse sobre superficies que no sean resistentes al agua, como pantallas táctiles o monitores, pues el gel se adhiere y puede dañarlas.

¿Cuánto se ahorra en promedio con los descuentos del Black Friday en Amazon?

Los cuatro productos de esta selección tienen descuentos que van del 15 % al 39 %. El mayor ahorro en valor absoluto lo ofrece el purificador Shark NeverChange HP162GN, con $ 462.151 menos sobre su precio original. En el extremo opuesto, la masilla PULIDIKI ahorra $ 5.475. Aprovechar estas ofertas depende de si el descuento se aplica al precio publicado en Amazon al momento de la compra, que puede cambiar sin aviso.

¿Estos productos de Amazon llegan a Colombia con envío incluido?

Las condiciones de envío internacional de Amazon varían según el producto, el peso, el destino y el tipo de cuenta del comprador. Algunos artículos incluyen envío gratuito para suscriptores Prime; otros cobran un valor adicional que se calcula al momento de finalizar la compra. Se recomienda verificar el costo de envío y los tiempos estimados de entrega directamente en la página del producto antes de confirmar el pedido.

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