Lavar el carro en casa se fue volviendo algo más complicado de lo que parecía al principio. No era cuestión de agua y jabón: cada vez me daba cuenta de que faltaba algo, ya fuera un cepillo para las llantas, una almohadilla para pulir o algo que llegara a las ranuras del tablero sin rayar nada.

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El problema de fondo es que los accesorios se venden por separado y comprarlos de a poco termina costando más que un kit completo. Además, cuando uno no tiene todo a la mano, el lavado queda a medias: la carrocería puede quedar reluciente, pero las llantas sucias o el interior sin desempolvar le quitan todo el mérito.

A eso se suma que no todos los cepillos sirven para todas las superficies. Las cerdas demasiado duras rayan el plástico del tablero o las rejillas de ventilación, y las almohadillas de tela de baja calidad dejan marcas en la pintura. Elegir mal sale caro.

Buscando una solución en Amazon encontré el kit de 35 piezas de la marca Shark, pensado para el cuidado completo del carro, tanto por dentro como por fuera. Su precio regular es de $ 106.579, pero hasta que se agote la oferta de Black Friday, los usuarios de Amazon Prime lo consiguen por $ 90.581, con un descuento del 15 %. El valor corresponde al 26 de noviembre y pueden cambiar.

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El kit Shark es un conjunto de 35 accesorios para lavar, pulir y detallar el carro de manera profesional en casa. Sirve para todo tipo de vehículos —motos, camionetas, SUV, camiones y hasta botes— y también puede usarse para limpiar la cocina, la bañera o el lavaplatos. Reúne en una sola bolsa portátil todo lo que hace falta para un lavado completo de interior y exterior, sin necesidad de comprar piezas adicionales.

Lo que más destaca:

Pistola de espuma de baja presión: tiene 8 patrones de rociado y viene con 6 accesorios; funciona con mangueras de jardín estándar de ½” gracias a 3 conectores rápidos incluidos.

tiene 8 patrones de rociado y viene con 6 accesorios; funciona con mangueras de jardín estándar de ½” gracias a 3 conectores rápidos incluidos. Cepillos para cada zona: incluye 5 cepillos de detalle en diferentes tamaños, 1 cepillo para ranuras, 1 cepillo para llantas y 1 cepillo plumero para el interior; las cerdas suaves del cepillo de detalle interior no rayan rejillas de ventilación ni tableros.

incluye 5 cepillos de detalle en diferentes tamaños, 1 cepillo para ranuras, 1 cepillo para llantas y 1 cepillo plumero para el interior; las cerdas suaves del cepillo de detalle interior no rayan rejillas de ventilación ni tableros. Almohadillas de pulido: trae 2 almohadillas de espuma y 2 de lana para taladro —más su conector—, ideales para dejar la carrocería con acabado brillante después del lavado; el taladro no está incluido.

trae 2 almohadillas de espuma y 2 de lana para taladro —más su conector—, ideales para dejar la carrocería con acabado brillante después del lavado; el taladro no está incluido. Cepillos de taladro y alambre: 4 cepillos de taladro de diseño renovado para ruedas y alfombrillas, más 3 cepillos de alambre (acero inoxidable, latón y nailon) para manchas difíciles.

4 cepillos de taladro de diseño renovado para ruedas y alfombrillas, más 3 cepillos de alambre (acero inoxidable, latón y nailon) para manchas difíciles. Bolsa de almacenamiento portátil: agrupa todas las 35 piezas en un solo lugar, lo que facilita llevar el kit a donde se necesite.

Razones para comprarlo: quien quiera hacer el detalle completo del carro en casa sin invertir en accesorios sueltos encontrará en este kit de la marca Shark una solución práctica que cubre el lavado exterior, el pulido y la limpieza de interior en un solo paquete.

A tener en cuenta: el descuento del 15 % por Black Friday aplica únicamente para usuarios de Amazon Prime; sin membresía, el precio sube a $ 106.579. Además, el taladro no viene incluido, así que si usted quiere aprovechar las almohadillas y los cepillos de taladro, necesitará tener uno en casa.

El kit Shark de 35 piezas para detalles de coche cuesta $ 90.581 en Amazon con la oferta Prime de Black Friday ($ 106.579 sin descuento), e incluye desde la pistola de espuma hasta las toallas y el guante de lavado.

¿Cuánto ahorra un usuario de Amazon Prime con el descuento de Black Friday en kits de limpieza para carro?

Con la oferta activa, el kit Shark de 35 piezas pasa de $ 106.579 a $ 90.581, lo que representa un ahorro de $ 15.998 frente al precio regular. Ese descuento del 15 % está disponible exclusivamente para suscriptores de Amazon Prime mientras dure la promoción de Black Friday; los demás compradores pagan el precio completo de $ 106.579.

¿Qué debo revisar antes de comprar un kit de accesorios para lavar el carro?

Conviene verificar cuántas piezas incluye el kit y si cubre las tres zonas principales: exterior (pistola de espuma, guante y toallas), llantas (cepillos de taladro y de alambre) e interior (cepillos de cerdas suaves para rejillas y tablero). También es importante revisar si se requiere algún equipo adicional —como un taladro— que no venga en la caja, para no llevarse sorpresas al abrir el paquete.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.