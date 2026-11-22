El Ministerio de Transporte modificó los plazos para realizar la primera revisión técnico-mecánica de los carros particulares en Colombia mediante la Circular Externa 20264000000427, expedida el 18 de noviembre de 2026, estableciendo diferencias según la fecha en que fue matriculado el vehículo. De acuerdo con la disposición, los automóviles particulares registrados antes del 19 de mayo de 2023 deberán cumplir con su primera inspección a partir del sexto año contado desde su matrícula, mientras que aquellos matriculados desde esa fecha en adelante tendrán que hacerla a partir del quinto año.

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Esta inspección obligatoria evalúa componentes que sufren desgaste por el uso cotidiano, el paso del tiempo y las condiciones de las vías, entre ellos el estado de la carrocería, los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes, los sistemas mecánico y eléctrico, la dirección, la suspensión, los frenos, las llantas y los vidrios. Aunque los parámetros generales están contemplados en el Código Nacional de Tránsito, la nueva circular ajusta los tiempos para la primera revisión de este tipo de automotores.

El cambio obliga a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y a la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) a actualizar sus parámetros de validación para evitar que se exija el trámite antes del tiempo correspondiente según la fecha de matrícula. “La Concesión RUNT deberá informar a esta Dirección, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la presente comunicación, los ajustes efectuados y la fecha de su puesta en producción”, precisó la entidad en su pronunciamiento.

La cartera aclaró que la modificación aplica exclusivamente a los carros particulares contemplados en el acto administrativo y no altera las normas vigentes para vehículos nuevos de servicio público ni para motocicletas y similares, los cuales siguen regulados por el artículo 52 de la Ley 769 de 2002.