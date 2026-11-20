Los trámites relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tendrán modificaciones en Colombia desde el primero de diciembre de 2026. La novedad fue explicada por el senador Gersson Vargas, conocido como ‘Señor Biter’, y está relacionada con los documentos que deben presentarse para reclamar indemnizaciones por accidentes de tránsito ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

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El cambio quedó establecido en la Circular 0000016 de 2026 y busca simplificar la validación de las reclamaciones. Sin embargo, es importante aclarar que no modifica los precios del Soat ni los montos de cobertura o indemnización. Los ajustes se concentran en el procedimiento para acreditar la información de determinados siniestros, específicamente aquellos relacionados con pólizas adquiridas bajo la modalidad de rango diferencial por riesgo, que incluye algunas categorías de motocicletas.

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“Si tienes pendiente una reclamación ante el Soat por indemnización por incapacidad permanente o muerte, a partir del primero de diciembre se agiliza el trámite”, explicó el congresista. Uno de los principales cambios es que los prestadores de servicios de salud ya no tendrán que adjuntar un certificado adicional para demostrar que la aseguradora reconoció los recursos correspondientes a la atención de las víctimas, pues esa información quedará incorporada en el formulario FUCTAS.

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Este documento, cuyo nombre corresponde al Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora Soat, tendrá un nuevo campo obligatorio. Allí se deberá certificar el reconocimiento de 263,13 unidades de valor tributario (UVT) cuando el vehículo involucrado en el accidente tenga una póliza con rango diferencial por riesgo. Además, el formulario deberá llevar la firma digital del representante legal de la compañía aseguradora.

La modificación también establece nuevas obligaciones para las aseguradoras. Estas compañías tendrán que transmitir el formulario FUCTAS a la ADRES dentro de los diez días siguientes al reconocimiento de las 263,13 UVT. De esta manera, la entidad contará con la información necesaria para revisar los documentos y verificar los datos relacionados con los accidentes y los servicios de salud reconocidos.

En caso de que la ADRES encuentre inconsistencias o información incompleta, la reclamación no podrá avanzar hasta que la aseguradora corrija los datos correspondientes. El objetivo de este procedimiento es reducir los inconvenientes durante la radicación y evitar que los prestadores de salud tengan que presentar varias veces documentos que acrediten una misma información.

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La entrada en vigencia será el primero de diciembre de 2026, plazo que la ADRES estableció para que las aseguradoras ajusten sus sistemas tecnológicos, adelanten pruebas y capaciten al personal encargado de estos procesos. Por ahora, los cambios aplican al trámite de reclamaciones asociado con pólizas Soat de rango diferencial por riesgo, por lo que no representan una modificación general de todos los procedimientos relacionados con este seguro.

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