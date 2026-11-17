Por: Noticiero 90 minutos

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Cumplir 60 años en Colombia representa un momento importante para quienes conducen, ya que desde esa edad la normativa exige renovar la licencia de conducción con mayor frecuencia. Esta obligación depende del tipo de vehículo que se maneje y siempre está sujeta a la aprobación de exámenes médicos especializados. Según la regulación nacional, las personas que conducen vehículos particulares y tienen entre 60 y 80 años están obligadas a renovar la licencia cada cinco años. En contraste, cuando el conductor supera los 80 años, dicha vigencia se reduce y la renovación debe hacerse cada año. En el caso de los mayores de 60 años que manejan vehículos de servicio público, la normativa es aún más estricta, exigiendo la renovación anual.

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Para avanzar en este proceso, se debe cumplir con diversos requisitos que regulan las autoridades de tránsito. El primer paso es estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como persona natural, dato confirmado por información oficial consultada en sitios del Ministerio de Transporte. Posteriormente, es ineludible presentar y aprobar un examen físico, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) avalado por dicho ministerio. El resultado de este examen debe quedar debidamente registrado en el RUNT, pues solo así el organismo de tránsito correspondiente podrá comprobar que la persona mantiene las condiciones adecuadas para conducir.

Adicionalmente, el interesado debe estar “a paz y salvo” por multas e infracciones de tránsito en todo el país y cancelar el valor que corresponde al trámite de renovación. Una vez reunidos estos requisitos, el siguiente paso consiste en acudir al organismo de tránsito de la ciudad en la que reside para completar el proceso. Es recomendable consultar con anticipación si debe repetir el curso de conducción, así como los exámenes teóricos o prácticos; no obstante, la evaluación médica se mantiene como el único requisito obligatorio.

La categoría de la licencia tiene una relevancia especial. Las categorías A1 y A2 corresponden a motocicletas, B1, B2 y B3 a vehículos particulares, mientras que C1, C2 y C3 identifican vehículos para servicio público. Es fundamental verificar la vigencia de la licencia y revisar qué categorías requieren renovación, ya que pueden tener fechas de vencimiento distintas. De esta forma, se evitan sanciones por conducir con una licencia vencida y se garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, según lo informado por fuentes como el Ministerio de Transporte y el Registro Único Nacional de Tránsito.

¿Cada cuánto se debe renovar la licencia de conducción en Colombia después de los 60 años?

En Colombia, quienes cumplen 60 años deben renovar su licencia de conducción cada cinco años si conducen vehículos particulares y cada año si tienen más de 80 años. Para quienes operan vehículos de servicio público, la renovación es anual a partir de los 60 años, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducción para mayores de 60 años en Colombia?

Los conductores mayores de 60 años en Colombia deben estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), aprobar el examen médico, físico, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), estar a paz y salvo por multas o infracciones y cancelar el valor del trámite ante la autoridad de tránsito, como establece el Ministerio de Transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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