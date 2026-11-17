Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Hollman Morris, exgerente de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), relacionándolo con hechos que, según el ente acusador, habrían ocurrido en diciembre de 2011 en Madrid, España. La presunta víctima de este caso es la periodista María Antonia García, quien denunció un episodio que habría atentado contra su libertad e integridad sexual. La Fiscalía señaló que los hechos hacen parte de un contexto de violencia basada en género y que corresponden al presunto delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. Esta acusación ha puesto nuevamente a Morris en el ojo público, abriendo un nuevo capítulo judicial en su ya conocida trayectoria mediática y política.

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La diligencia judicial se lleva a cabo de manera reservada ante un juez penal municipal con función de control de garantías en Bogotá. Según la información proporcionada por la Fiscalía y citada en el artículo, la investigación gira en torno a presuntos actos cometidos por Morris sin el consentimiento de la periodista, lo que constituye una vulneración grave en términos de libertad e integridad sexual. La Fiscalía remarcó que la situación se inscribe en un entorno específico de violencia de género, lo que agrava la situación desde el punto de vista legal, pues la presunta acción habría tenido lugar en un contexto especialmente sensible para las mujeres víctimas de este tipo de delitos.

De acuerdo con el informe citado, la investigación busca establecer las circunstancias específicas en las que se habría desarrollado el episodio denunciado. Es fundamental subrayar que la imputación de cargos no equivale a una condena; esto significa que, por el momento, Morris tiene la calidad de persona imputada y es la justicia la que deberá determinar la existencia, o no, de una responsabilidad penal dentro del correspondiente proceso judicial.

En este contexto, la denuncia contra Morris es por un hecho ocurrido en Madrid hace cerca de 15 años, cuando la periodista se encontraba en esa ciudad. La Fiscalía atribuyó formalmente el delito de acto sexual violento agravado al exgerente de RTVC, señalando que los hechos investigados vulneraron directamente los derechos de la denunciante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía imputó cargos a Hollman Morris?

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Hollman Morris porque, según su investigación, existen indicios de que cometió el delito de acto sexual violento agravado contra la periodista María Antonia García en un caso reportado como violencia de género en Madrid, España. El procedimiento judicial se está realizando de manera reservada y aún no hay una determinación de culpabilidad.

¿Qué significa acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva?

El término "acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva" hace referencia a conductas sexuales forzadas, cometidas sin consentimiento de la víctima y bajo condiciones que agravan la responsabilidad penal del imputado, como el contexto de violencia de género señalado por la Fiscalía en este caso.

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