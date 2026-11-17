Por: Caracol TV

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Las autoridades e informes de inteligencia del departamento de Antioquia han identificado al presunto sucesor en el mando de las estructuras criminales del norte del departamento, tras la reciente captura y envío a prisión de Neyder Yesid Uñates López, conocido como alias ‘Primo Gay’. Se trata de Gustavo Elier Sepúlveda Jaramillo, alias ‘Macho Viejo’, quien habría asumido la conducción de las actividades delictivas en esta zona del país. La confirmación sobre su liderazgo trasciende luego de superarse las 48 horas de la medida privativa de la libertad dictada contra su antecesor.

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El perfil criminal de alias ‘Macho Viejo’ y la recompensa de las autoridades

Según los reportes oficiales, alias Macho Viejo es considerado un elemento clave en la articulación delictiva del norte de Antioquia, con especial incidencia en el municipio de Briceño. Las investigaciones de inteligencia lo vinculan directamente con el homicidio de un soldado profesional, ocurrido el pasado 4 de mayo en la vereda Palmichal.

Además de este ataque contra la Fuerza Pública, el expediente en su contra abarca acusaciones por narcotráfico, terrorismo, extorsión y reclutamiento forzado. De igual manera, se le imputan delitos de desplazamiento forzado y múltiples homicidios cometidos contra líderes sociales de la región. Ante la gravedad de su accionar criminal y con el fin de lograr su pronta ubicación, las autoridades han dispuesto una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita su captura.

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La captura de ‘Primo Gay’ que desencadenó el relevo en el mando

El ascenso de ‘Macho Viejo’ se produce tras la caída de alias ‘Primo Gay’, un hombre de 23 años con una trayectoria de diez años en grupos al margen de la ley. Uñates López fue interceptado por las autoridades en una vía de Yarumal cuando se movilizaba en una motocicleta junto a su jefe de seguridad, Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry. Durante el procedimiento se les incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro proveedores y abundante munición. Un juez de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y uso ilegal de uniformes.

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‘Primo Gay’ ingresó a las disidencias de las Farc a los 14 años y desde 2021 coordinaba acciones armadas en municipios como Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura. Posteriormente, asumió como cabecilla de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del ‘Clan del Golfo’. En su prontuario figuran el secuestro de dos campesinos en la vereda San Pablo en 2022, la participación en el atentado contra un helicóptero estadounidense en Amalfi, donde murieron 13 policías, y el homicidio del periodista Mateo Pérez.

El relevo en la cúpula de esta organización evidencia la vigencia de un acuerdo entre facciones armadas que operan en la subregión. Alias Macho Viejo pasa a encabezar una alianza criminal pactada entre las disidencias del Frente 36 de las Farc y el ‘Clan del Golfo’. Ambas estructuras mantienen un control territorial sobre diversas zonas rurales del norte, nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Esta articulación ilegal ha desencadenado hostigamientos contra la población civil y arremetidas contra antiguos integrantes de los grupos armados disputantes.

El accionar conjunto se concentra en el cobro reiterado de extorsiones, el tráfico de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos. Las autoridades militares y policiales intensifican las operaciones en Briceño y municipios aledaños para frenar la consolidación de ‘Macho Viejo’ al frente de esta alianza armada.

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