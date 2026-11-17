La captura de alias ‘Primo Gay’, señalado de tener un papel de mando dentro del Frente 36 de las disidencias de las Farc, despertó expectativas de justicia en la familia del periodista Mateo Pérez, asesinado en el norte de Antioquia. Carlos Enrique Pérez, padre del comunicador, consideró que la detención representa un avance para esclarecer el crimen y pidió que las investigaciones permitan identificar a todos los involucrados.

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El familiar del periodista aseguró que, hasta el momento, dos personas han sido capturadas y otras tres han muerto en medio del proceso relacionado con el homicidio. Sin embargo, insistió en que todavía faltan responsables por responder ante la justicia.

“Ya son dos las personas que han detenido y hay tres muertos y dos capturados. Espero que continúen las detenciones de los otros responsables, porque esto es una cadena en la que hay varios implicados”, expresó.

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Sobre las versiones que señalan a alias ‘Primo Gay’ de haber dado la orden de asesinar a Mateo Pérez, Carlos Enrique pidió prudencia y recordó que corresponde a las autoridades establecer qué papel tuvo cada integrante de la estructura criminal. “Se dice que él fue quien dio la orden, pero a las instituciones les corresponde investigar y determinar quiénes fueron los responsables”, afirmó.

El padre del comunicador también se refirió a las afectaciones que, según él, ha provocado el Frente 36 en el norte de Antioquia. Mencionó especialmente a municipios como Briceño, Yarumal, Angostura y Campamento, donde la presencia de este grupo armado ha golpeado a las comunidades y a los comerciantes. “Lo que se sabe en la región es que él tenía azotada a toda esta zona, a todo el norte de Antioquia. Para nosotros es muy importante que lo hayan capturado, no solamente por las familias que hemos sufrido por cuenta de él, sino también por la misma región”, señaló.

Pérez describió un panorama de inseguridad marcado por enfrentamientos frecuentes entre grupos armados ilegales. Aunque mencionó que en la zona se habla de choques entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, aclaró que no tiene información confirmada sobre quiénes participan en esos episodios. “Aquí hay enfrentamientos todos los días en la región del norte. Dicen que son entre los dos grupos, entre los de las Farc y los del Clan del Golfo. Esos son comentarios que uno no se atreve a confirmar, porque las autoridades son las encargadas de verificar esa información”, explicó.

Esa situación, agregó, ha cambiado la cotidianidad de los habitantes, que viven con temor de quedar en medio de la confrontación. El padre de Mateo Pérez aseguró que la incertidumbre afecta a toda la población, pues no se sabe cuándo pueden aparecer los grupos armados. “Uno no sabe cuándo pueden llegar unos u otros. En todo caso, aquí la inseguridad es para todo el mundo. Todos nos sentimos inseguros”, manifestó.

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En cuanto a su familia, Carlos Enrique Pérez contó que su hijo recibió advertencias al comienzo de los hechos y que, desde entonces, adoptaron medidas para protegerse. Aunque aseguró que no ha recibido amenazas directas, explicó que mantienen precauciones. Sobre las reacciones en Yarumal tras la captura de alias ‘Primo Gay’, dijo conocer la expectativa que provocó el procedimiento, pero no pudo confirmar si hubo celebraciones, pues permanece la mayor parte del tiempo en su vivienda. “Al principio, cuando ocurrió lo de mi hijo, él recibió algunas advertencias. Entonces empezamos a cuidarnos. La verdad, a mí directamente no me han amenazado, pero sí nos cuidamos mucho”, relató.

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